12 вересня в Україні відзначають День фахівців радіоелектронної боротьби.
День фахівців радіоелектронної боротьби
До привітань доєдналися Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Повітряні сили.
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Сирський наголосив, що робота спеціалістів радіоелектронної боротьби є не просто службою, а мистецтвом війни нового покоління.
"Підрозділи РЕБ – невидимий щит нашої нації. Від початку широкомасштабного вторгнення ви ведете запеклу боротьбу з ворогом", – зауважив Сирський.
Головком додав, що завдяки вмілим діям фахівців РЕБ росіяни втрачають можливість ефективно застосовувати авіацію та високоточну зброю, своєчасно реагувати на зміни ситуації на полі бою та поширювати пропаганду на ТОТ.
Водночас Повітряні сили наголосили на тому, що війна з Росією щоразу виходить на новий технологічний рівень, а запровадження інноваційних рішень у різних сферах дає ЗСУ можливість нівелювати величезну кількісну перевагу ворога.
Там також додали, що збивати усе, що летить з різних напрямків, навряд чи вдасться, особливо коли йдеться про балістику. Але активно протидіяти потужними засобами РЕБ, збиваючи з курсу ракети та дрони різних типів, – "цілком можливо".
"Нині – їхній професійний день. І ми дякуємо їм за потужну роботу, за врятовані життя українців, за збережені об’єкти критичної інфраструктури", – йдеться у привітанні від Повітряних сил.
День фахівців радіоелектронної боротьби – що треба знати
З моменту набуття незалежності України радіоелектронні війська отримали у спадок великий парк можливостей: техніку та фахівців. Святкування Дня фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України було встановлено на 12 вересня наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року № 9.
1 червня 2012 року наказом Міністра оборони України № 370 "Про визначення деяких наказів Міністра оборони України такими, що втратили чинність" День фахівців РЕБ скасували, як і багато інших професійних свят, що були для військових мотивацією та визнанням різних напрямків діяльності у Збройних Силах України.
Наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта В. Залужного № 253 від 1 вересня 2021 року "Про відзначення фахівців радіоелектронної боротьби Збройних Сил України" визначено дату 12 вересня.