Головком додав, що завдяки вмілим діям фахівців РЕБ росіяни втрачають можливість ефективно застосовувати авіацію та високоточну зброю, своєчасно реагувати на зміни ситуації на полі бою та поширювати пропаганду на ТОТ.

"Підрозділи РЕБ – невидимий щит нашої нації. Від початку широкомасштабного вторгнення ви ведете запеклу боротьбу з ворогом", – зауважив Сирський.

Сирський наголосив, що робота спеціалістів радіоелектронної боротьби є не просто службою, а мистецтвом війни нового покоління.

Водночас Повітряні сили наголосили на тому, що війна з Росією щоразу виходить на новий технологічний рівень, а запровадження інноваційних рішень у різних сферах дає ЗСУ можливість нівелювати величезну кількісну перевагу ворога.

Там також додали, що збивати усе, що летить з різних напрямків, навряд чи вдасться, особливо коли йдеться про балістику. Але активно протидіяти потужними засобами РЕБ, збиваючи з курсу ракети та дрони різних типів, – "цілком можливо".

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"Нині – їхній професійний день. І ми дякуємо їм за потужну роботу, за врятовані життя українців, за збережені об’єкти критичної інфраструктури", – йдеться у привітанні від Повітряних сил.