Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 млрд доларів щорічно, повідомило Міністерство економіки України з посиланням на дослідження Tony Blair Institute.

Скільки Україна втрачає щорічно через заміновані території

Понад 20% ВВП втратили через замінування Чернігівської, Сумської, Миколаївської та Харківської областей, а місцева влада не отримує понад 1,1 млрд доларів податків із цих регіонів.

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"Наразі в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення", − повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Загальна площа земель, яку розмінують, становить понад 3700 га. У найближчі два тижні аукціони успішно завершать і підпишуть перші договори з операторами протимінної діяльності.

Понад 335 тис. га вдалося розмінувати на правобережжі Херсонщини

Від початку деокупації правобережної частини Херсонської області вибухотехніки розмінували понад 335 тис. гектарів території. Деякі громади залишаються із замінованими понад 30 тисячами га.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що у 2024 році сапери перевірили й повернули у використання аграріїв понад 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.

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В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждали понад тисячу осіб, з яких 297 – загинули. Служба безпеки України збирає докази проти РФ для суду у Гаазі.