Подаровані Україні основні бойові танки (ОБТ) M1A1 Abrams зіткнулися з серйозними проблемами від самого початку їх експлуатації на передовій.

За інформацією АР, у квітні цього року український Генштаб заявив, що вирішив відвести M1A1 Abrams з лінії фронту через втрати цих танків під час бойових дій.

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Військові аналітики озвучували різні гіпотези: складність конструкції танку, його значна вага, що робила його непридатним для експлуатації в українських умовах, ненадійність механізмів тощо.

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За даними французького військового сайту Opex360, у США також припускали, що втрати танків можуть бути пов'язані з тим, що українські збройні сили «не застосовували тактику, яка могла би зробити танки [Abrams] більш ефективними на полі бою», та ігнорували принцип створення загальновійськових частин, який був схвалений ще на етапі навчань.

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Справжня ж причина, яку з’ясували українські командири ще під час початкового розгортання техніки, полягала в тому, що танк, як і більшість іншої бронетехніки, що експлуатується в Україні, виявився надзвичайно вразливим до атак безпілотників.

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Чому танки Abrams вразливі перед безпілотниками

Бригадний генерал Джеффрі Норман, директор багатоцільової групи «Бойові машини майбутнього», у своєму інтерв’ю вебсайту Breaking Defense вперше визнав, що: «M1A1 Abrams надзвичайно добре захищені від прямого вогню», але «їхній дизайн не передбачає захист від атак згори, які ми зараз спостерігаємо [в Україні], незалежно від того, чи йдеться про протитанкові керовані ракети, боєприпаси чи безпілотники».

Україна намагалася вирішити цю проблему, обладнавши свої Abrams так званими «антидроновими екранами», які надала ініціатива сталевого магната Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

Україна отримала перший з 31 танків Abrams у вересні 2023 року; на початку 2024 року вони були розгорнуті на передовій, але вже у лютому під час напружених боїв за Авдіївку ЗСУ втратили перший із цих танків. За даними сайту розвідки відкритих джерел Oryx, з того часу було знищено ще 13 танків, тобто, наразі втрачено майже половину від загального запасу.

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Танк M1A1 Abrams - що про нього відомо

Як і практично всі основні бойові танки, танк M1A1 Abrams був розроблений 50 років тому, задовго до появи інших видів зброї для атаки згори, не кажучи вже про FPV-дрони. На той момент у центрі уваги були традиційні сценарії ведення бойових дій, де основна увага приділялася міцній лобовій броні на корпусі та башті танку. Це забезпечувало максимальний захист від прямого вогню противника з танків і керованих ракет.

Броня танків Abrams, як і їхніх сучасників — британських Challenger, німецьких Leopard і радянських/російських T64, T72, T 80 тощо — використовує композитні матеріали, що складаються з шарів сталі, кераміки та навіть збідненого урану, а також динамічну броню (ERA), таку як Abrams M19 ARAT, щоб забезпечити максимальний захист від високошвидкісних бронебійних снарядів або кумулятивних боєголовок.

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Саме ця тактична ортодоксальність разом зі звичайним бажанням зменшити вагу даху і верхньої частини танкового корпусу пояснює той факт, що танки Abrams не мають у цих місцях такої ж міцної броні, як на своїй передній частині. Саме ця особливість робить ці танки такими вразливими для атаки згори, зокрема протитанковими ракетами на кшталт американських Javelin та англо-шведських NLAW, і безпілотниками.

Проте над цим недоліком вже працюють бригадний генерал Норман і команда його програми «Бойові машини майбутнього», а також їхні колеги у Великій Британії, Франції, Німеччині та, безсумнівно, їхні конкуренти у Китаї та Росії.

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Упродовж майже 100 років танк тримав за собою титул безперечного короля поля бою; і хоча зараз безпілотники й намагаються відібрати у нього цей статус, конструктори танків не дозволять їм утримати цю перевагу в довгостроковій перспективі.