12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Постраждав вантаж пшениці, без людських втрат, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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РФ атакувала цивільне судно у Чорному морі - що відомо

«Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, без людських втрат», - наголосив Зеленський.

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За його словами, Україна є одним із основних глобальних донорів продовольчої безпеки.

«Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», - додав президент.

«Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни», - зауважив Зеленський.

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У російських соцмережах обговорюють те, що аеропорти Мурманська та Апатитів були у четвер закриті після того, як, ймовірно, українські безпілотники були збиті протягом останніх кількох днів.

Зеленський зазначив, що Україна очікує на реакцію світу, оскільки "пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет".

 

Що відомо про минулі атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі

8 листопада російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну під прапором Ліберії під час його заходу в один з портів Одещини.

Ворог вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна. 

Внаслідок атаки були загиблі серед екіпажу та працівників порту.

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