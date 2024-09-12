12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Постраждав вантаж пшениці, без людських втрат, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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РФ атакувала цивільне судно у Чорному морі - що відомо

«Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, без людських втрат», - наголосив Зеленський.

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За його словами, Україна є одним із основних глобальних донорів продовольчої безпеки.

«Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», - додав президент.

«Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни», - зауважив Зеленський.

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Зеленський зазначив, що Україна очікує на реакцію світу, оскільки "пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет".