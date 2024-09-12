Російський Телеграм-канал SHOT повідомив, що аеропорти Мурманська та Апатитів в четвер вранці були закриті. Тоді російська влада запровадила так званий план “Ковер” після того, як у цьому районі були виявлені три невстановлені поки що безпілотні літальні апарати. Напередодні, у середу були помічені ще два дрони, всі вони рухалися з архангельського напрямку на південний схід.

За інформацією Telegram-каналу MASH, який цитує губернатора області Андрія Чібіса, два безпілотники були збиті в радіусі семи кілометрів від військового аеродрому “Оленья”. Наразі немає інформації про те, чи відбулося ураження, чи були постраждалі внаслідок нальоту дронів у середу. Невідомо також і що сталося з третім БПЛА у четвер.

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Російські ЗМІ також повідомили про збільшення розвідувальних польотів поблизу цього району літаків НАТО з Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Військовий аеродром, який знаходиться приблизно за 1800 кілометрів від України та неподалік від фінського кордону, є базою для великої кількості російських стратегічних бомбардувальників.

27 липня його атакували українські безпілотники, під час яких було пошкоджено щонайменше два надзвукові бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. Друга атака була здійснена 21 серпня, ймовірно, за участю БПЛА A22 Flying Fox, результати якої не були зафіксовані ані російськими, ані українськими джерелами.

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У лютому 2023 року Росія запровадила свій план «Ковер» для заборони польотів авіації в межах 200 кілометрів від контрольних пунктів військового аеродрому в разі загрози його повітряному простору.

Це може відбуватися через важкі погодні умови або порушення повітряного простору несанкціонованими або невпізнаними літаками. Цей план запроваджувався кілька разів на тлі атак українських безпілотників навколо Москви, Санкт-Петербурга, Воронежа та інших міст, аж до Татарстану, де у квітні та травні безпілотники вдарили по об’єктах, пов’язаних з виробництвом безпілотників-камікадзе «Шахед».

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Українські офіційні особи поки не прокоментували ці останні ймовірні атаки безпілотників.

Атаки українських дронів на РФ

10 вересня Міністерство оборони РФ заявило, що Україна вночі завдала масованого удару безпілотними літальними апаратами (БПЛА) кількістю до 144 одиниць по кількох регіонах Росії, зокрема, по столиці - Москві.

Ця атака є одним із найбільших нападів безпілотників на Росію від початку повномасштабної війни.

7 вересня дрони Служби безпеки України «демілітаризували» склад боєприпасів у Воронезькій області Росії.

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1 вересня росіяни заявили про атаку дронів на одразу дві електростанції - у Московській і Тверській областях, а також Московський НПЗ.

28 серпня невідомі безпілотники атакували місткість для зберігання палива у місті Котельнич Кіровської області РФ, що знаходиться приблизно за 1500 км від кордону з Україною, повідомила низка російських медіа в середу, 28 серпня.