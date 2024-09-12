Біля узбережжя Одеси Чорне море набуло незвичного кольору і почало світитися уночі.

Причина цього може бути небезпечною для людей, адже свідчить про наявність отруйних речовин у морській воді, повідомив еколог, керівник організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

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В Одесі знову зафіксували "червоний приплив" - що відомо

Явище "червоний приплив" відбувається внаслідок бурхливого зросту одноклітинних водоростей динофлагеллят, серед яких переважає вид Lingylodinium polyedra.

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У складі цих водоростей містяться токсини, які викликають біолюминісценцію (світіння води) та можуть спричинити алергію при купанні та отруєння при споживанні морепродуктів.

Також існує небезпека масових заморів риби та інших морських жителів. 

Еколог назвав причиною масового розмноження водоростей забруднення і опріснення морської води. 

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