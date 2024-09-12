11 вересня в Єкатеринбургпролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. Внаслідок вибуху було ліквідовано особовий склад Росгвардії.

Вибуховий пристрій виготувало підпілля у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР), повідомила преслужба ГУР.

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У Росії підірвали військових біля КПП - що відомо

"В Росії підірвали воєнних злочинців. 11 вересня 2024 року в місті Єкатеринбург на Росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії", - йдеться у повідомленні.

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"Акт відплати" для російських окупантів, причетних до організації катівень на окупованих територіях України здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти режиму Кермля на території РФ.