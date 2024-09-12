11 вересня в Єкатеринбургпролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. Внаслідок вибуху було ліквідовано особовий склад Росгвардії.
Вибуховий пристрій виготувало підпілля у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР), повідомила преслужба ГУР.
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У Росії підірвали військових біля КПП - що відомо
"В Росії підірвали воєнних злочинців. 11 вересня 2024 року в місті Єкатеринбург на Росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії", - йдеться у повідомленні.
"Акт відплати" для російських окупантів, причетних до організації катівень на окупованих територіях України здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти режиму Кермля на території РФ.
Вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП Росгвардійців. В результаті його детонації був підірваний ворожий особовий склад.
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Також пошкоджень зазнала автомобільна техніка.
Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.
ГУР знищило російський літак Су-30СМ у Чорному морі - подробиці
11 вересня бійці спецпідрозділу ГУР знешкодили російський бойовий літак Су-30СМ під час операції в акваторії Чорного моря.
Пізніше російські військові доповіли своєму командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут (що на заході Криму), пляму від авіаційного пального, а згодом зафіксували й уламки знищеного винищувача.
Вартість одного літака Су-30СМ становить близько 50 млн доларів. Винищувач збили за допомогою ПЗРК.