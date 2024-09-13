Президент Росії Владімір Путін попередив західних союзників України, що дозвіл Києву використовувати їхню зброю великої дальності проти цілей у Росії означатиме, що НАТО перебуває у стані війни з Росією.

Зауваження Путіна не є першим таким ультиматумом Кремля. Подібні погрози традиційно озвучував колишній президент Росії Дмітрій Медведєв, який нині очолює Радбез РФ і прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.

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Але цього тижня брязкання зброєю з боку московського автократа відбувається в безпрецедентний за останню чверть століття час, коли Україна відвоювала частину своєї історичної території, а її найсильніші західні союзники ось-ось дозволять Києву використовувати надані йому далекобійні ракети на свій розсуд.

«Це суттєво змінило би саму природу конфлікту», – сказав Путін і додав: «Це означало б, що країни НАТО, США, країни Європи воюють з Росією».

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Путін зробив своє попередження невдовзі після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві пообіцяв, що вже цього тижня Вашингтон перегляне політику обмежень для України, і коли його британський колега натякнув, що Лондон вже її переглянув.

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Анонімні джерела, обізнані про дискусії в англійському уряді, повідомили The Guardian, що Великобританія вже вирішила дати зелене світло на використання своїх ракет Storm Shadow на території Росії.

The Guardian стверджує, що неназвані британські офіційні особи «вказали» виданню, що «вже було прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії». Джерела додали, що рішення, ймовірно, не оголосять публічно до п’ятничної зустрічі між прем’єр-міністром Великої Битанії Кіром Стармером і президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Водночас, виступаючи на пресконференції в Польщі в четвер, Блінкен заявив, що Вашингтон «адаптується за потреби, зокрема щодо засобів, які є в розпорядженні України для ефективного захисту від російської агресії».

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Очікується, що президент США Джо Байден перегляне політику обмежень разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на їхній зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю, повідомляє агенція Франс Пресс (AFP).

«Якщо це так, – продовжив Путін, – то враховуючи зміну характеру конфлікту, ми приймемо відповідні рішення, виходячи з тих загроз, з якими ми стикнемося».

Президент Володимир Зеленський постійно благає своїх союзників надати більше свободи дій з переданими ракетами, особливо проти цілей на російській території, які, за його словами, передислокують лише далі на схід, коли його війська просунуться в Курській області Росії.

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«Затримка цього процесу призводить до того, що Росія пересуває ці військові цілі глибше у власну територію», – сказав Зеленський.

Цього тижня подібні думки були висловлені в кількох американських газетах. Наприклад, The Hill, яка обслуговує вашингтонських інсайдерів та інших любителів політики, благала Байдена визнати, що слова Путіна є ядерним «блефом».

«Коли війна розгорталася, Російська Федерація попередила, що завдасть ядерного удару по Україні, якщо цю передову зброю передадуть українцям, – йдеться в статті The Hill. – Росіяни також заявили, що НАТО буде змушене заплатити за свої дії. Але Росія блефувала й нічого з того не вийшло. Зовсім нещодавно в Україну прибули довгоочікувані винищувачі F-16. Українці також почали вторгнення в російську Курську область. За останні кілька тижнів українці захопили сотні квадратних кілометрів російської території. Навіть ці дві події не призвели до ядерної війни».