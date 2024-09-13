Президент Росії Владімір Путін попередив західних союзників України, що дозвіл Києву використовувати їхню зброю великої дальності проти цілей у Росії означатиме, що НАТО перебуває у стані війни з Росією.
Зауваження Путіна не є першим таким ультиматумом Кремля. Подібні погрози традиційно озвучував колишній президент Росії Дмітрій Медведєв, який нині очолює Радбез РФ і прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.
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Але цього тижня брязкання зброєю з боку московського автократа відбувається в безпрецедентний за останню чверть століття час, коли Україна відвоювала частину своєї історичної території, а її найсильніші західні союзники ось-ось дозволять Києву використовувати надані йому далекобійні ракети на свій розсуд.
«Це суттєво змінило би саму природу конфлікту», – сказав Путін і додав: «Це означало б, що країни НАТО, США, країни Європи воюють з Росією».
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Путін зробив своє попередження невдовзі після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві пообіцяв, що вже цього тижня Вашингтон перегляне політику обмежень для України, і коли його британський колега натякнув, що Лондон вже її переглянув.
Анонімні джерела, обізнані про дискусії в англійському уряді, повідомили The Guardian, що Великобританія вже вирішила дати зелене світло на використання своїх ракет Storm Shadow на території Росії.
The Guardian стверджує, що неназвані британські офіційні особи «вказали» виданню, що «вже було прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії». Джерела додали, що рішення, ймовірно, не оголосять публічно до п’ятничної зустрічі між прем’єр-міністром Великої Битанії Кіром Стармером і президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
Водночас, виступаючи на пресконференції в Польщі в четвер, Блінкен заявив, що Вашингтон «адаптується за потреби, зокрема щодо засобів, які є в розпорядженні України для ефективного захисту від російської агресії».
Очікується, що президент США Джо Байден перегляне політику обмежень разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на їхній зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю, повідомляє агенція Франс Пресс (AFP).
«Якщо це так, – продовжив Путін, – то враховуючи зміну характеру конфлікту, ми приймемо відповідні рішення, виходячи з тих загроз, з якими ми стикнемося».
Президент Володимир Зеленський постійно благає своїх союзників надати більше свободи дій з переданими ракетами, особливо проти цілей на російській території, які, за його словами, передислокують лише далі на схід, коли його війська просунуться в Курській області Росії.
«Затримка цього процесу призводить до того, що Росія пересуває ці військові цілі глибше у власну територію», – сказав Зеленський.
Цього тижня подібні думки були висловлені в кількох американських газетах. Наприклад, The Hill, яка обслуговує вашингтонських інсайдерів та інших любителів політики, благала Байдена визнати, що слова Путіна є ядерним «блефом».
«Коли війна розгорталася, Російська Федерація попередила, що завдасть ядерного удару по Україні, якщо цю передову зброю передадуть українцям, – йдеться в статті The Hill. – Росіяни також заявили, що НАТО буде змушене заплатити за свої дії. Але Росія блефувала й нічого з того не вийшло. Зовсім нещодавно в Україну прибули довгоочікувані винищувачі F-16. Українці також почали вторгнення в російську Курську область. За останні кілька тижнів українці захопили сотні квадратних кілометрів російської території. Навіть ці дві події не призвели до ядерної війни».
HIMARS strikes Russian military personnel and equipment with cluster missiles near one of the pontoon crossings across the Seym River, Kursk region. Video by @14reg_army.https://t.co/QK06SKFuhI pic.twitter.com/XIbaJGzvZg— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 12, 2024
Італійська журналістка, яку Москва оголосила в розшук, спричинила дипломатичну напругу в Римі
У четвер міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав посла Москви, щоб той пояснив, чому тележурналістку Стефанію Баттістіні оголосили в розшук в Росії.
Баттістіні – репортерка італійського державного телебачення RAI – була однією з перших іноземних журналістів на місці події в Курській області Росії минулого місяця, коли українські сили розпочали там свій наступ.
Раніше в четвер російські ЗМІ повідомили, що в списку розшукуваних опинилися сім іноземних кореспондентів: кореспондент CNN Нік Патон Волч; Баттістіні та її колега з RAI Сімона Трейні; Ніколас Саймон Конноллі з Deutsche Welle; та українські журналісти Наталія Нагорна, Діана Буцько та Олеся Боровик.
ФСБ Росії звинуватила цих журналістів у «незаконному» перетині кордону.
Таяні, який успадкував керівництво правоцентристської партії Сільвіо Берлусконі Forza Italia минулого року після смерті колишнього прем’єр-міністра, стає дедалі активнішим критиком Кремля як частини помірковано прокиївської коаліції на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.
Наприклад, у вівторок, під час візиту до Північної Македонії, Таяні закликав керівництво Європейського Союзу «простягнути руку тим народам, які хочуть бути з нами, європейцями», і прискорити їхній вступ до блоку.
«Якщо ми цього не зробимо, знайдеться хтось інший, хто захоче нас замінити: я маю на увазі Росію, Китай та інші частини світу, я маю на увазі Туреччину», – сказав Таяні.
Він написав у соцмережі X, що МЗС висловило «здивування дивним рішенням Москви» додати Баттістіні до такого списку. Водночас він не згадав про операторку Трайні.
І Трайні, і Баттістіні повернулися з Росії в середині серпня, лише за кілька днів після початку українського наступу [на Курщині – ред.].
«Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімону Трайні повернутися до Італії виключно з міркувань їхньої особистої безпеки», – йдеться в заяві RAI.
МЗС України відзначило вплив санкцій США на технології в Росії
Цього тижня Міністерство закордонних справ опублікувало звіт, у якому наголошується на виснаженні російського технологічного сектору через санкції США.
«США посилили санкції проти Росії в IT-сфері – низка провідних компаній і сервісів оголосили про вихід із російського ринку або введення нових обмежень для російських користувачів ще 12 вересня», – йдеться у звіті міністерства.
Google, зокрема, закрив російським блогерам доступ до рекламних доходів від AdSense, популярного інструменту контентмейкерів для монетизації власних сайтів.
У звіті міністерства висвітлено кілька інших гучних виходів з російського ринку: SAP і Oracle припинили всі продажі в Росії свого програмного забезпечення для планування підприємств, а Autodesk зробив те саме зі своїми програмами для 3D-проєктування. Корпорація Microsoft почала відключати російських користувачів від своїх хмарних сервісів, а Slack припиняє там роботу своїх корпоративних месенджерів.