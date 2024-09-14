У 18 містах України вперше пройшли концерти кримськотатарської симфонічної музики.

Благодійний тур «Симфонія Криму. Повернення» був присвячений 80-м роковинам геноциду кримських татар та зібрав понад 10 тисяч глядачів.

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Кримськотатарська симфонічна музика звучала по всій країні - від Ужгорода до Дніпра, від Чернігова до Одеси.

Благодійний тур «Симфонія Криму. Повернення»

Національний президентський оркестр під орудою диригента Ділявера Османа виконував композиції однієї з найяскравіших сучасних кримськотатарських композиторок Ельвіри Емір.

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Серед них - «Кримські візерунки», Симфонія №2 «Avdet» (Повернення) та Ода «О, мій святий народе!».

Ельвіра Емір є однією з небагатьох жінок-композиторок в кримськотатарській культурі, що є винятковим фактом. Разом з національними фольклорними традиціями, її стиль гармонійно поєднує деякі стильові явища музичного модернізму ХХ століття. Зокрема, неоромантизм та імпресіонізм.

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У виконанні автора проєкту «Симфонія Криму. Повернення», майстра художнього слова Олександра Рудька також прозвучала поезія польського класика Адама Міцкевича - вірші з циклу «Кримські сонети», написані митцем під враженням від його подорожі Кримом.

«Мені захотілося створити культурний продукт, який закцентує на тому, що Крим - це Україна. І якраз сонети Адама Міцкевича, вони дуже чітко передавали мої почуття, людини, яка не має безпосереднього відношення до Криму. У них дуже добре показано погляд незаангажованої людини на Крим, на його історію і культуру», - розповів Олександр Рудько.

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Виступи супроводжувались відеорядом, який візуально висвітлював ключові події життя кримськотатарського народу за останні 250 років: від доби хана Криму Ґерая та приєднання Криму до Росії, першої хвилі міграції до депортації кримських татар в 1944 році, анексії Криму та повномасштабного вторгнення.

«Для мене цей проєкт має особливе значення. Наша місія зробити все, щоби люди, які мешкають у Криму, відчували нашу підтримку. А для тих, хто живе на материковій частині України, через поезію та музику показати всю красу нашого Криму. Це наша земля і ми маємо об’єднуватись у спільній боротьбі, заради звільнення наших громадян з окупації, в якій вони опинились після 2014 року», - сказав диригент і музичний керівник проєкту «Симфонія Криму. Повернення» Ділявер Осман.

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«Всеукраїнський тур став потужним інструментом єднання українців. Завдяки музиці, силі слова та емоційним відео тур не лише підняв бойовий дух, але й нагадав кожному українцю про нашу незламність та прагнення до свободи», - зазначила кураторка туру Світлана Євдокименко.