У МЗС Польщі закликали припинити допомогу українським біженцям для того, щоб вони йшли воювати, пише Le Monde, цитуючи міністера закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Чому Сікорський закликав припинити допомогу українським біженцям

За словами Сікорського, Україні зараз насамперед потрібна військова техніка та війська.

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"Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям", − пояснив очільник польського МЗС.

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Нині українські біженці в Польщі не отримують соціальної допомоги.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему", − додав Сікорський.

За його даними, в Західній Європі українцям надають іншу допомогу, що є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли би повернутися додому, щоб захищати свою країну.

Більше по темі Норвегія скасувала обмеження оборонпрому проти Туреччини Ембарго на постачання зброї з’явилося після початку операції "Джерело миру" на півночі Сирії у 2019 році.

"Ми не повинні субсидувати непокору", − наголосив Сікорський.

Литва встановила нові правила роботи для українців без тимчасового захисту

З 1 вересня українці без статусу тимчасового захисту зможуть працювати у Литві лише після отримання посвідки на проживання.

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Литовський уряд виділив майже 9 млн євро на допомогу українським біженцям у Литві. Кошти спрямують, зокрема, на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам та соціальні виплати.