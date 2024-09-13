У ніч проти 13 вересня в хуторі Глибоке в передмісті окупованого Маріуполя був уражений склад із боєприпасами та ракетами для систем ППО, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Вибухи біля Маріуполя 13 вересня − подробиці

Про перший приліт Андрющенко повідомив близько 01:30.

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"Атака триває вже пів години, російське ППО не здатне. Влучання в трикутнику Портовське − Рибацьке − Мелекіне. Наявна детонація одразу після влучання", − додав радник мера.

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Попередньо, влучання відбулося між Мангушем та Маріуполем, де почалася масова детонація в усіх точках. Загалом вибухи на складах тривали до 5 ранку.

За словами Андрющенка, наразі відомо про влучання в склад із боєприпасами та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Однак можливе й ураження чергового розрахунку ППО.