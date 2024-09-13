У ніч проти 13 вересня в хуторі Глибоке в передмісті окупованого Маріуполя був уражений склад із боєприпасами та ракетами для систем ППО, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Вибухи біля Маріуполя 13 вересня − подробиці
Про перший приліт Андрющенко повідомив близько 01:30.
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"Атака триває вже пів години, російське ППО не здатне. Влучання в трикутнику Портовське − Рибацьке − Мелекіне. Наявна детонація одразу після влучання", − додав радник мера.
Попередньо, влучання відбулося між Мангушем та Маріуполем, де почалася масова детонація в усіх точках. Загалом вибухи на складах тривали до 5 ранку.
За словами Андрющенка, наразі відомо про влучання в склад із боєприпасами та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Однак можливе й ураження чергового розрахунку ППО.
Радник мера Маріуполя повідомив про влучання в аеропорт в окупованому місті
12 липня місцеві жителі повідомляли про вибухи в аеропорті в Маріуполі, як поінформував у коментарі Kyiv Post радник міського голови тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко.
На місці виникла пожежа, а приблизно за 35 хвилин місцеві жителі Приморського району почули глухі звуки детонації.
Напередодні там перебував віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснулін і керівник "ДНР" Денис Пушилін.
Кремль використав навмисну тактику голоду під час облоги Маріуполя в 2022 році. Цивільні тоді на деякий час залишились без води, газу та електроенергії.
У Маріуполі росіяни демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний". Спочатку вони зруйнували мурал "Мілана", де була зображена дівчинка, яка постраждала під час обстрілів на "Східному". Тепер демонтували пам'ятник жертвам цього терористичного акту.