П’ятьох суддів ліквідованого Верховного Суду України перевели до штату реформованого Верховного Суду, повідомив Укрінформ, цитуючи голову Верховного Суду Станіслава Кравченка.

Яких суддів ліквідованого ВСУ перевели до штату ВС

На початку січня поточного року до штату ВС зарахували суддів Богдана Пошву, Олега Кривенду, Анатолія Ємця, Тетяну Жайворонок і Віктора Школярова, а також працівників апарату колишнього ВСУ на виконання закону щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України, який парламент ухвалив у листопаді 2023 року.

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За словами Кравченка, один із суддів – Богдан Пошва – майже одразу після зарахування у штат ВС подав у відставку. Інші судді здійснюють правосуддя у Касаційних судах у складі ВС.

"Я знаю, що зараз деякі з них звертаються з позовами, де намагаються повернути собі заробітну плату з розрахунку як судді Верховного Суду з дня рішення Конституційного Суду", – додав Кравченко.

Згідно з законом, до штату ВС перевели і працівників апарату ВСУ на ті місця, які були в суді.

Судді ліквідованих внаслідок судової реформи вищих спеціалізованих судів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, протягом двох місяців обрали собі апеляційні суди для продовження здійснення правосуддя.

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"Хто заявив про такий намір, той був переведений в апеляційні суди і там працює. Дехто одразу подав у відставку з нових посад", – пояснив голова ВС.

Посади мали отримати близько 60 працівників, суддів колишнього ВСУ і ліквідованих вищих спеціалізованих судів.

З моменту утворення нового Верховного Суду наприкінці грудня 2017 року суд сплачував заробітні плати працівникам апарату і суддям ВСУ, які не пройшли конкурсний відбір і не потрапили до штату ВС, а також суддям ліквідованих вищих спеціалізованих судів.

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Зарплати суддів ВСУ становили близько 50-80 тис. гривень.

"За весь час Верховний Суд сплатив 700-800 млн гривень, а якщо враховувати позовні заяви про відшкодування суддям ВСУ зарплат з дня рішення Конституційного Суду, то вийде десь мільярд гривень", – наголосив Кравченко.

Суддю Верховного суду, який може мати паспорт РФ, поновили на посаді

Нагадаємо, що 10 січня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді Верховного суду.

З Верховного суду також стягнули заробітну платню Львова за час "вимушеного прогулу".

Представники Верховного суду тоді не відповіли на запитання, чи планують подавати апеляцію на рішення адмінсуду. Ще 15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили результати розслідування, яке виявило, що суддя Верховного суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації.