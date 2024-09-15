У третю неділю вересня в Україні святкують Всенародний День Батька. Це поки неофіційне свято, а його дата запропонована низкою громадських організацій. Традиційні святкові заходи у цей день спрямовані на те, щоб підкреслити важливість ролі батька у сім’ї.

Що це за свято - День батька?

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Всесвітній День батька 15 вересня з'явився завдяки ініціативі Всеукраїнського координаційного бюро міжнародної програми "Освіта дорослих України" у 2000 році. Спочатку цю ініціативу підтримали Нідерланди, а потім вже Нова Зеландія та Бразилія. Наразі свято не має статусу офіційного, адже в Україні є інша дата святкування Дня батька — третя неділя червня.

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Відзначаючи цей день, наша держава підтверджує свої, вже давно визнані в усьому світі, загальнолюдські цінності. Свято створено задля піднесення ролі батька у сім'ї та суспільстві та з метою патріотичного виховання молодого покоління, яке наразі позбавлено повноцінної присутності батька в родині через повномасштабне вторгнення РФ та залучення багатьох чоловіків у військо.

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Як виникла ідея відзначати Всенародний день батька?

Відзначають Дань батька з 2001 року, коли за ініціативи організації "Міжнародний центр батьківства" було вирішено впровадити цю дату. Закликаючи до відповідального батьківства, понад 10 000 громадян поставили свої підписи під зверненням до голови держави щодо впровадження цього свята. На відміну від офіційного Всесвітнього дня батьків (Global Day of Parents, — відзначається щорічно 1 червня), який був запроваджений під час 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у 2012 році, цей вересневий День Батька є національним неофіційним святом. Його вперше відзначили у третю неділю вересня у 2007 році, тоді за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту було проголошено дату свята на пресконференції "Міжнародного центру батьківства".

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Місцеві територіальні громади завше закликають своїх мешканців вітати всіх молодих та зрілих батьків з Днем батька, щоб підтримати їх та підкреслити важливу роль батька у сім'ї, особливо в ці важкі для України часи. Під час щорічного святкування організатори присвячують батькові багато уваги та підкреслюють, що саме міцна родина є фундаментом українського суспільства та запорукою процвітання нашої держави.

Як святкувати День батька в Україні 2024 року?

Хоча неофіційно День батька потрапив в Україну ще на початку 2000 років, через складну фінансову ситуацію та з інших причин остаточне рішення про впровадження цього свята не приймалося досить довго. Тільки в травні 2019 року Кабміном України було підтримано відповідний президентський указ, який після того підписав глава держави. Відтоді українці приєдналися до більшості народів світу і почали відзначати День батька, але в червні.

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Всенародний День батька нагадує нам не лише про важливість його ролі в житті родини, а й про проблеми батьківства. Так склалося традиційно, що поняття батьківських обов’язків дуже відрізняється від уявлення про обов’язки матері. Більшість потреб дитини в нашій культурі повинна задовільняти мати: бути чуйною, підтримуючою, завжди поряд, оберігати та любити своє дитя. Тим часом батько передусім грає роль "годувальника" родини та турбується лише про матеріальні аспекти буття. Можливо, він ще є головою родини та має неабиякий авторитет і підтримує дисципліну в домі, але при цьому багато хто забуває, що батько теж має бути чуйним і люблячим.

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На жаль, приділяти достатньо часу своїй родині зараз не під силу багатьом чоловікам в Україні. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року багато чоловіків добровільно присвятили своє життя захисту сім'ї та Батьківщини. Приклади мужності, стійкості та героїзму українських військових спонукали митців по всьому світі до створення образу справжнього батька-захисника, готового на самопожертву заради щасливого мирного майбутнього своїх дітей. Тож важливо пам'ятати, що чимало дітей зараз позбавлені батьківської фігури, але саме завдяки цим чоловікам Україна може продовжувати існувати на політичній мапі світу, а діти в ній жити далі мирним життям.