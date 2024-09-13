Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який коригував ракетні удари по Чернігівщині та готував низку підпалів на об’єктах Укрзалізниці.

СБУ затримала агента ФСБ, який підпалював об’єкти Укрзалізниці та наводив ракети

Цілями ворожих обстрілів були пункти базування українських військ, залучених до захисту північних рубежів України. Для здійснення вогневого ураження росіяни планували використати авіаційні ракети Х-59.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Фігурант об’їжджав місцевість, де приховано фіксував розташування Сил оборони і месенджером пересилав інформацію російському куратору через спеціально створений чат-бот, який адмініструє російська спецслужба.

Агент "полював" і на релейні шафи залізничного сполучення в регіоні. За допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання біля магістральної колії.

Більше по темі СБУ заочно оголосила про підозру генералу РФ, який планував «бліцкриг» із захоплення Харкова За планом генерала Степанішева війська РФ мали за п’ять днів оточити місто і взяти його в кільце.

Під час обшуків у помешканні затриманого та його родичів вилучили 8 бойових гранат, набої різного калібру та телефон із доказами підривної діяльності на користь ворога.

Фото: Служба безпеки України

Advertisement

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який підпалював об’єкти Укрзалізниці та наводив ракети

Слідчі повідомили йому про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій: незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила п'ятьох паліїв, які виконували замовлення спецслужб РФ у Києві

Мешканці різних областей віком від 21 до 29 років підпалили 5 службових авто українських захисників у трьох районах столиці. Поруч із пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

Вони діяли двома групами по двоє осіб, а один працював самостійно.

Обіцяних грошей від Росії зрадники так і не побачили.