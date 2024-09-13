Служба безпеки України (СБУ) викрила топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи РФ та фінансування російської військової машини.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

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Українська компанія допомагає з техобслуговуванням російських кораблів - що відомо

З початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів.

Зокрема, контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ.

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Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва метрополітену у Москві.

За наявними даними, фігурант планував взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі корабельні для підводних човнів РФ.

Як встановило розслідування, російська «філія» холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету Росії.

Щоб приховати свою протиправну діяльність в Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

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Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів.