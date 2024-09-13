Президент Володимир Зеленський заявив, що на Курському напрямку армія РФ розпочала швидкі наступальні дії, але серйозних успіхів не має.

Зараз у цьому регіоні росіяни зосередили близько 40 тисяч військових, розповів він під час ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

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Росія перейшла до швидкого контрнаступу у Курській області - подробиці

«На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація.

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Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові тримаються і роблять усе те, що потрібне для наших інших військово-політичних кроків», - розповів Зеленський.

Він додав, що загалом ситуація на фронті складна, але протягом останнього тижня дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.

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Зеленський зауважив, що операція та Курщині та бої на Донеччині пов’язані між собою.

«Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні — 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ситуація поки не вирівнялася. У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення», - сказав він.

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Наступ ЗСУ на Курську область - що варто знати

6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що операція була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури.

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Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що події у Курській області відбуваються за українським планом.

Водночас російська армія розпочала контрнаступ на Курщині.

 

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