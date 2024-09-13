Президент Володимир Зеленський заявив, що на Курському напрямку армія РФ розпочала швидкі наступальні дії, але серйозних успіхів не має.

Зараз у цьому регіоні росіяни зосередили близько 40 тисяч військових, розповів він під час ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія перейшла до швидкого контрнаступу у Курській області - подробиці

«На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація.

Advertisement

Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові тримаються і роблять усе те, що потрібне для наших інших військово-політичних кроків», - розповів Зеленський.

Він додав, що загалом ситуація на фронті складна, але протягом останнього тижня дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.

Більше по темі Президент змінив склад Ради національної безпеки й оборони України Зі складу РНБО вивели Олександра Камишіна і Дмитра Кулебу.

Зеленський зауважив, що операція та Курщині та бої на Донеччині пов’язані між собою.

«Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні — 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ситуація поки не вирівнялася. У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення», - сказав він.

Advertisement

Наступ ЗСУ на Курську область - що варто знати

6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що операція була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури.

Advertisement

Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що події у Курській області відбуваються за українським планом.

Водночас російська армія розпочала контрнаступ на Курщині.