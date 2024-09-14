Кабінет Міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Пріоритети бюджету-2025

Пріоритетами державного бюджету на наступний рік будуть оборона та безпека держави.

«Оборону України буде забезпечено. Фінансування сектору безпеки і оборони є ключовим пріоритетом, що закладено в проєкті Державного бюджету України на 2025 рік. Видатки для забезпечення ефективного протистояння ворогу зростатимуть. Всі внутрішні надходження і запозичення направимо на потреби захисників України», - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

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Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн.

Заплановані видатки - 3,6 трлн грн.

«Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони», - повідомив Денис Шмигаль.

Закладений курс гривні - 45 гривень за долар США.

Індексація пенсій та соціальні виплати

Понад 400 млрд грн Уряд пропонує виділити на соціальний захист.

За словами Дениса Шмигаля, наступного року мають бути проіндексовані пенсії.

Субсидії обіцяють виплачувати всім, кому це необхідно.

211 млрд грн Кабмін хоче направити на охорону здоровʼя. Ще майже 170 млрд грн - на освіту.

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Очікується, що середня зарплата становитиме 24 389 гривень.

Ще одним пріоритетом кошторису наступного року прем'єр назвав підтримку регіонів та бізнесу.

«Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя», - розповів глава Уряду.

За його словами, новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами. На думку прем'єра, це зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.