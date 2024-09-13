Під час головування Польщі Україна очікує значного прогресу в переговорах про членство в Європейському Союзі та планує розширити консульську присутність в сусідній країні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

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У 2025 році Україна очікує на значний прогрес у переговорах про членство в ЄС

«Ми очікуємо на значний поступ у переговорах про членство України в ЄС під час головування Польщі у першому півріччі наступного року. Паралельне відкриття переговорних кластерів. Розраховуємо на твою особисту підтримку і лідерство», – сказав він.

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Сибіга зауважив, що довгострокове бюджетне планування та інші стратегічні рішення ЄС мають вже зараз враховувати політичну реальність майбутнього членства України.

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Зокрема, сторони домовилися і про спільне просування необхідності членства нашої країни в НАТО, як гарантії безпеки всієї Європи.

За словами Сибіги, Україна планує розширити консульську присутність у Польщі та сприяти підтриманню зв'язків українців зі своєю державою: «Особливо важливо, щоб українські діти зберігали свою ідентичність, мову, пишалися тим, що вони українці».

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Про що говорили Сибіга та Сікорський

Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський обговорили подальшу оборонну співпрацю та подальші кроки партнерів для зміцнення нашої держави.

Також ішлося про розвиток прикордонної та логістичної інфраструктури і можливість нарощування залізничного сполучення між Києвом та Варшавою.

Сибіга зазначив, що Україна очікує на якомога швидше підписання двосторонньої угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску.

«Наголосив на важливості не допустити блокування нашого спільного кордону, яке мало місце раніше, оскільки це завдає величезні економічні збитки нашим країнам, в тому числі і безпекові», – ззаначив Сибіга.

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За його словами, Україна також веде дискусію з польськими партнерами щодо використання їх засобів протиповітряної оборони для збиття російських ракет та дронів на території України.

«Говорили також про внесок Польщі у втілення формули миру Президента України Володимира Зеленського. Польські партнери беруть активну участь в її реалізації та виступають у ролі лідера на напрямі енергетичної безпеки», – зауважив очільник української дипломатії.