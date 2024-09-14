Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили непохитну підтримку України.

Про це повідомили у Білому домі за підсумками зустрічі лідерів.

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Підсумки зустрічі Байдена і Стармера

Зазначається, що Джо Байден та Кір Стармер обговорили низку питань зовнішньої політики.

«Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від агресії РФ»,- зазначається в повідомленні адміністрації Байдена.

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Очільники стурбовані тим, що Іран та Північна Корея надають РФ летальну зброю, а КНР підтримує оборонно-промислову базу Росії.

Крім того, лідери двох держав підтвердили непохитну відданість безпеці Ізраїлю та заявили про термінову необхідність ухвалення угоди про припинення вогню, звільнення заручників та збільшення допомоги жителям Гази.

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Байден та Стармер наголосили, що Ізраїль повинен зробити більше для захисту цивільних осіб та розв’язання гуманітарної ситуації в палестинському секторі.

Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

На зустрічі йшлося також про співпрацю США та Британії. Зокрема, у сфері чистої енергії та передових технологій, альянсу AUKUS, а також можливості поглиблення двосторонніх економічних зв’язків.

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Чи дозволять Україні бити по території РФ західною зброєю

Зустріч лідерів завершилася без остаточного рішення, яке дозволило б Україні бити вглиб Росії ракетами Storm Shadow.

Прем'єр Британії Стармер розповів, що у нього з Байденом була «довга та продуктивна дискусія» з багатьох питань. Серед них - й ситуація в Україні.

Британський прем'єр натякнув, що сторони знову обговорять можливість далекобійних ударів України по РФ на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться цього місяця.

Раніше агентство Reuters писало, що адміністрація Джо Байдена працює над питанням зняття обмежень для ударів ЗСУ далекобійною зброєю вглиб Росії.

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Видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що Британія підтримує ідею дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях у РФ.