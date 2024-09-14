Протягом минулої доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку йдуть бої

На Харківському напрямку точилися чотири бої.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

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Третина бойових зіткнень за добу - на Курахівському напрямку

24 рази війська РФ атакували на Лиманському напрямку - неподалік Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення у районах Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували шість разів неподалік Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Селидове, Михайлівка, Новогродівка та Гродівка.

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На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог десять разів наступав поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви.

П’ять разів противник атакував оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку та зазнав поразки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін.

Ситуація біля кордону

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність.

Армія РФ обстрілює прикордонні населені пункти з мінометів та артилерії з російської території.