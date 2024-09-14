У ніч на 14 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed».

Усього виявлено 76 «шахедів».

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Окупанти запускали дрони із напрямків російських Курська та Єйська, а також мису Чауда в окупованому Криму.

ППО збила 72 «шахеди»

Українські військові збили 72 ворожі ударні БпЛА.

Два безпілотники локаційно втрачені на території України.

Ще два - повернулися в Росію.

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Протиповітряна оборона працювала на території 12 областей - Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

У Києві працювала ППО

Цієї ночі росіяни вкотре атакували столицю.

Більше по темі Аеропорти РФ за Полярним колом закриті, ймовірно, через атаки українських дронів У російських соцмережах обговорюють те, що аеропорти Мурманська та Апатитів були у четвер закриті після того, як, ймовірно, українські безпілотники були збиті протягом останніх кількох днів.

Міська влада повідомляла про роботу ППО.

«Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», - йшлося у повідомленні КМВА.

Київський міський голова Віталій Кличко уточнив, що уламки ворожого БпЛА впали в Оболонському районі столиці на територію комунального підприємства. Про постраждалих чи руйнування він не повідомляв.