Російські війська остаточно зруйнували міст «Східний» у Покровську.
Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
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Росіяни знищили міст у Покровську
13 вересня окупанти двічі вдарили по переправі.
Спочатку атакували зранку. Внаслідок влучання у шляхопровід були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти.
Уже ввечері після чергового удару міст був зруйнований.
Наразі рух мостом неможливий.
Тип озброєння, яким били росіяни, встановлюється.
Росіяни обстрілюють Донецьку область.
Протягом минулої доби росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині.
Ще чотирьох людей - поранили.
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів області.
Авіабомбами атакували Костянтинівку, Білицьке та Полтавку.
З артилерії накрили Богоявленку та Гірник.
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Через обстріли у регіоні пошкоджено 60 цивільних об'єктів. Серед них - житлові будинки, підприємство, заклад освіти та об'єкти критичної інфраструктури.