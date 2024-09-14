Росія зосередила на Курському напрямку від 30 до 45 тисяч військових.

Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

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За його словами, на початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тисяч своїх солдатів.

Скільки військових РФ стягнула на Курщину

«Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, - від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ», - розповів Мисник.

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Він також відзначив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка нині під українським контролем.

«Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівської та Сумської областей 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів», - сказав речник ОТУ «Сіверськ».

Більше по темі Росіяни не мають успіхів у швидкому наступі на Курському напрямку - Зеленський Президент України зауважив, що операція та Курщині та бої на Донеччині пов’язані між собою.

Мисник наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.

«Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу - це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування «Сєвєр», - це Брянська, Курська, Білгородська області», - зауважив Мисник.

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ЗСУ руйнують російські мости у Курській області

Українські військові продовжують бити по російській логістиці у Курській області. Розвідка Британії показала мости, які знищили воїни ЗСУ.

«Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серію ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм», - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Контрнаступ РФ у Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.

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Фахівці пишуть, що досі російська влада в основному покладалася на погано навчених та екіпірованих призовників і невеликі підрозділи регулярних і нерегулярних військ для протидії українській операції у Курській області.

В ISW вважають малоймовірним те, що більшість російського угруповання в Курській області складається з досвідчених бойових підрозділів.

Аналітики зазначають, що загалом російське військове командування хоче застосувати на цій ділянці фронту близько 60-70 тисяч людей.

На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.