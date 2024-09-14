Росія зосередила на Курському напрямку від 30 до 45 тисяч військових.
Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.
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За його словами, на початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тисяч своїх солдатів.
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«Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, - від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ», - розповів Мисник.
Він також відзначив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка нині під українським контролем.
«Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівської та Сумської областей 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів», - сказав речник ОТУ «Сіверськ».
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Мисник наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.
«Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу - це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування «Сєвєр», - це Брянська, Курська, Білгородська області», - зауважив Мисник.
ЗСУ руйнують російські мости у Курській області
Українські військові продовжують бити по російській логістиці у Курській області. Розвідка Британії показала мости, які знищили воїни ЗСУ.
«Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серію ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм», - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
Контрнаступ РФ у Курській області
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.
Фахівці пишуть, що досі російська влада в основному покладалася на погано навчених та екіпірованих призовників і невеликі підрозділи регулярних і нерегулярних військ для протидії українській операції у Курській області.
В ISW вважають малоймовірним те, що більшість російського угруповання в Курській області складається з досвідчених бойових підрозділів.
Аналітики зазначають, що загалом російське військове командування хоче застосувати на цій ділянці фронту близько 60-70 тисяч людей.
На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.