У суботу Україна повернула з російського полону ще 103 воїнів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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З російського полону звільнили ще 103 воїнів
Звільнити вдалося 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера.
Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Серед тих, хто повернувся додому - воїни ЗСУ та Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.
За словами українського омбудсмена, переважна більшість звільнених сьогодні - люди, яких росіяни утримували з перших днів війни.
«Серед звільнених - оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен». Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ», - написав Дмитро Лубінець.
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Керівниця патронатної служби «Азову» Олена Толкачова повідомила, що в результаті обміну 14 вересня в Україну повернулися 23 «азовці», які були в полоні понад два роки.
У п'ятницю Україна повернула 49 полонених
Напередодні Україна та Росія також провели обмін полоненими.
Додому повернулося 49 українців.
Серед них - воїни ЗСУ, бійці Нацполіції, нацгвардійці, прикордонники та цивільні.
Зокрема, після понад двох років полону додому повернулися 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» НГУ.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що цей обмін особливий. Вперше за тривалий час вдалося звільнити жінок. Цього разу повернули 23 українки.