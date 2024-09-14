У суботу Україна повернула з російського полону ще 103 воїнів. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

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З російського полону звільнили ще 103 воїнів

Звільнити вдалося 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера. 

Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Серед тих, хто повернувся додому - воїни ЗСУ та Національної гвардії, прикордонники та поліцейські. 

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За словами українського омбудсмена, переважна більшість звільнених сьогодні - люди, яких росіяни утримували з перших днів війни.

«Серед звільнених - оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен». Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ», - написав Дмитро Лубінець.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про дії ЗСУ під час наступу в Курській області.

Керівниця патронатної служби «Азову» Олена Толкачова повідомила, що в результаті обміну 14 вересня в Україну повернулися 23 «азовці», які були в полоні понад два роки. 

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У п'ятницю Україна повернула 49 полонених

Напередодні Україна та Росія також провели обмін полоненими. 

Додому повернулося 49 українців. 

Серед них - воїни ЗСУ, бійці Нацполіції, нацгвардійці, прикордонники та цивільні.  

Зокрема, після понад двох років полону додому повернулися 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов» НГУ.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що цей обмін особливий. Вперше за тривалий час вдалося звільнити жінок. Цього разу повернули 23 українки. 

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