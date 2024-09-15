Українські військові продовжують просуватися у Глушковському районі Курської області.

Про це у своєму звіті пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили діють у Веселому (на південний захід від Глушкового).

Російські мілблогери стверджували, що українські війська просунулися на захід від Медвежого (на південний захід від Глушкового) і в полях на південь від Тьоткіно (приблизно за 25 км на південний захід від Глушково) вздовж кордону з Сумською областю.

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Українські війська просуваються на Курщині

За даними російських джерел, 13 і 14 вересня українські війська продовжували штурм поблизу Медвежого, Веселого, Обухівки (безпосередньо на південь від Веселого) та Нового Путі (на південь від Веселого).

Російські мілблогери повідомляли, що підрозділи 56-го повітряно-десантного полку (7-ї дивізії ВДВ) та 106-ї дивізії відбивають українські атаки у Глушковському районі.

ISW пише, що 14 вересня українські військові продовжували просуватися на північ від Суджі на тлі наступальних операцій ЗСУ на всій лінії фронту в Курській області.

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Російський мілблогер стверджував, що українські воїни захопили Черкаське Порічне (на північ від Суджі).

Аналітики зазначають, що нещодавно росіяни повернули собі деяку територію в Курській області та продовжили контратакувати.

Геолокаційні кадри за 13 вересня показують, що російські війська увійшли в західну частину Любимівки, а російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися до південно-західної околиці Любимівки, а також у поля на північний захід від Дар'їно (на південь від Любимівки).

На геолокаційних знімках за 14 вересня видно піхоту російської 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот, Південний військовий округ), яка діє в центрі села Борки (на південний схід від Суджі). На думку аналітиків, це свідчить про те, що російські війська нещодавно просунулися далі у межах населеного пункту.

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Російський мілблогер стверджував, що російські сили захопили село Борки, хоча інший мілблогер писав, що ЗСУ залишаються в західній частині населеного пункту.

Росіяни втричі збільшили кількість військ на Курщині

Після наступу ЗСУ на Курську область Росія збільшила кількість військ на цьому напрямку та зосередила там від 30 до 45 тисяч солдатів.

Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

За його словами, на початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тисяч своїх вояк.

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«Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, - від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ», - розповів Мисник.