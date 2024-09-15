Росія хотіла б завершити війну до кінця 2025 - початку 2026 року своєю перемогою.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, пише Інтерфакс-Україна.

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Він посилається на російські дані.

З літа 2025 року у РФ почнуться серйозні проблеми, - Буданов

За словами Кирила Буданова, з літа 2025 року в росіян почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації, яка може підірвати соціально-політичну ситуацію,

«2025 рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го - він для них ключовий. Вони й хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, - це горизонт від 30 років, - випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть», - пояснив Буданов на щорічній зустрічі YES у Києві.

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Посилаючись на російські документи, глава української розвідки зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави - США і Китай.

РФ такий сценарій не влаштовує.

«Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує», - підсумував Буданов.

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Мобілізація в Росії

Кирило Буданов зазначив, що в Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армію.

«У цей період (влітку 2025 року) вони зіштовхнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним», - сказав Буданов.

Він зауважив - попри те, що росіян влаштовує висока заробітна плата в армії РФ, кількість добровольців скорочується. Це призвело до зростання одноразових виплат при підписанні контракту вже до 2 млн грн.

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Очільник ГУР Міноборони додав, що на соціально-психологічний стан населення також вплинув наступ ЗСУ на Курську область.

«Це змінило світогляд (росіян). До цього все російське населення жило в парадигмі, що, хай там що, ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі... І ось із першими вибухами, скажімо так, у Москві та територією Російської Федерації й так далі, цей міф було зруйновано», - пояснив Буданов.