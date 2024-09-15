Ввечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одеському району.
Загинуло двоє людей - літнє подружжя.
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Ще одна жінка - постраждала.
Росіяни обстріляли передмістя Одеси
Попередньо, ворог вдарив по району із застосуванням забороненої касетної бойової частини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Загинули дві людини - подружжя, 1962 та 1958 р.н. Ще одна жінка, 1959 р.н., госпіталізована з осколковими пораненнями», - зазначили в поліції.
Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури - кілька житлових будинків та господарських споруд.
Війська РФ атакують Одещину
Минулої ночі, 13 вересня, війська агресора запустили по області ударні дрони.
В Одесі бухгалтерка надавала спецслужбам РФ інформацію про дислокацію Сил оборони і позиції ППО
Тоді російська армія атакувала Одеський та Ізмаїльський райони.
Уламки дронів впали у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства. Зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Також падіння уламків БпЛА зафіксували на території житлового сектору в Одеському районі.
В Ізмаїльському районі було пошкоджено стіну ангара, вікна та двері дачного будинку.
Обійшлося без постраждалих.