Ввечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одеському району.

Загинуло двоє людей - літнє подружжя.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ще одна жінка - постраждала.

Росіяни обстріляли передмістя Одеси

Попередньо, ворог вдарив по району із застосуванням забороненої касетної бойової частини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Загинули дві людини - подружжя, 1962 та 1958 р.н. Ще одна жінка, 1959 р.н., госпіталізована з осколковими пораненнями», - зазначили в поліції.

Advertisement

Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури - кілька житлових будинків та господарських споруд.

Наслідки удару по Одеському району 14 вересня. Фото поліції.

Війська РФ атакують Одещину

Минулої ночі, 13 вересня, війська агресора запустили по області ударні дрони.

Більше по темі В Одесі бухгалтерка надавала спецслужбам РФ інформацію про дислокацію Сил оборони і позиції ППО Жінка збирала інформацію про локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Тоді російська армія атакувала Одеський та Ізмаїльський райони.

Уламки дронів впали у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства. Зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Також падіння уламків БпЛА зафіксували на території житлового сектору в Одеському районі.

Advertisement

В Ізмаїльському районі було пошкоджено стіну ангара, вікна та двері дачного будинку.

Обійшлося без постраждалих.