Іноді всім нам буває важко сказати «ні», неважливо чи то близька людина, чи якась малознайома. Страх зруйнувати стосунки або образити через відмову, штовхає нас робити незручні та небажані для нас речі.

Kyiv Post підготував кілька порад, які можна використовувати, щоб навчитися казати «ні» без відчуття провини.

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Сказати «ні» — це нормально

Часто людина підсвідомо переконана, що відмова це щось погане та взагалі в її словниковому запасі не має бути таких слів. Існує страх, що після «ні» з нею перестануть спілкуватися, образяться і вона матиме поганий вигляд в очах інших. Проте це не так.

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Спочатку необхідно спостерігати за іншими, як інші кажуть ні, які наслідки і яка реакція на всю цю ситуацію. З таких моментів можна навчитися відмовляти й побачити, що після цього людина продовжує спілкування. Зрозуміти, що відмова це частина нашого життя. І тоді вже самому практикуватися.

Коли кажете «ні» - обґрунтуйте свою відповідь

Для того, щоб ввічливо відмовити, необхідно мати якісь аргументи на свою користь. Набагато легше казати ні, коли у вас уже є певні плани, коли ви захворіли чи просто немає настрою. Аргументація допоможе побудувати свої кордони та дасть пояснення опоненту.

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Наприклад, хтось кличе вас погуляти чи поїхати в гості, але ви вже маєте іншу зустріч, то можна просто відповісти: «Дякую за пропозицію, але, на жаль, маю інші плани». Можна навіть не розповідати детально та конкретно, достатньо короткого пояснення.

Іноді можна пояснити свою відповідь у жартівливій формі. Коли ви легко, невимушено та з гумором комусь відмовляєте, інша людина це сприймає так само. Наприклад, «Мені потрібно додому, бо мене там чекає собака/кішка».

Відмова - це частина нашого життя. Фото: dyvensvit.org

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Просте «ні» – як це працює

Бувають різні ситуації й відмовляти необхідно різним людям. Іноді необхідно просто сказати ні без довгих промов чи виправдань. Ви маєте право відмовити без пояснень.

Наприклад, ваш запрошують у нічний клуб, але ви не хочете йти, бо завтра важлива нарада чи просто не хочете йти туди. Можна сказати: «Ні, я не піду в клуб». Усе.

Пояснення вашої відмови може знизити вашу впевненість. Або ж інша людина почне вас вмовляти, наводити аргументи та тиснути. Згодом ви здаєтеся і йдете туди, куди не хотіли.

Коли кажете «ні», запропонуйте альтернативу

Якщо вам подобається суть пропозиції, але не підходять якась частина, то можна запропонувати альтернативу, яка буде вигідна всім. Також можна навіть порекомендувати іншу людину чи спосіб вирішення проблеми.

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Наприклад, вас запросили в кіно, але вам не подобається цей жанр. Є два виходи із ситуації. Можна порекомендувати іншу компанію, якій сподобається цей фільм. Або ж можна порекомендувати інше кіно чи взагалі піти в театр.

Пропонуючи альтернативу ви показуєте іншій людині, що ви хочете провести час разом, проте маєте якісь маленькі перепони чи обмеження.

Пояснити «ні» забороною від авторитета

Щоби полегшити ваш процес відмови, можна посилатися на якусь важливу персону. Така відмова також продемонструє, що ви цінуєте свої обіцянки. Це може бути тато, мама, чоловік, дружина, брат, керівник. президент чи будь-хто інший. У такий спосіб вам буде простіше відмовляти, а для іншої людини це буде вагомий аргумент.

Наприклад, вам пропонують прогуляти універ чи не піти на тренінг. Ви можете відмовити посилаючись на батьків чи керівника. «Я не зможу прогуляти пару, бо пообіцяла мамі ходити на всі заняття» чи «Я пообіцяла нашому босу, що буду сьогодні на цій зустрічі, тож я не можу піти в інше місце».

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Аргументація допоможе вам сказати "ні". Фото: vikna.tv

Коли «ні» базується на власних принципах

Легко та впевнено можна казати ні, якщо у вас є певні принципи. Приймати рішення посилаючись на свої життєві правила легше. Оточення буде вас більше поважати, а відмова вже не буде сприйматися, як образа.

Наприклад, коли друзі запросили вас на вечірку, яка суперечить вашим моральним принципам. Ви можете ввічливо відмовитися: «Дякую за запрошення, але я не піду туди. Такі заходи суперечать моїм моральним принципам.» Або ж ви не хочете чи не можете позичити гроші. Можна відповісти: «Вибач, але в мене є правило, я не даю в борг».

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Циклічне «ні»

У нашому оточенні є різні люди. Деякі сприймають відмову одразу, а інші намагаються просунути свою думку та перетнути чужі кордони, щоб отримати бажане. Тож у таких ситуаціях необхідно чітко знати свою позицію і відстоювати її.

Які б аргументи не наводилися, вам необхідно дотримуватися своєї першої відповіді. Якщо ви сказали «Ні, я не можу.» то все, значить так і є. Різні вмовляння чи наведення аргументів на вас не мають діяти. Ваша відповідь буде така сама навіть через тридцять хвилин.

Коли кажемо «ні», прислухаємося до себе

Часто ми не розуміємо чи нам хочеться та потрібно щось робити. Просто звичка завжди погоджуватися, сунути свої кордони та бути «хорошим» для інших, заважає почути та відчути наші справжні бажання.

Тож для цього необхідно руйнувати автоматичне «так», будувати свої кордони та не рухати їх, а прислухатися до себе. Це можна робити різними способами.

Для початку можна брати паузу перед тим, як надати відповідь. Можна міняти свою думку, це теж нормально. Спочатку погодилися, а потім плани змінилися. Можна пограти в таку гру, що в певних ситуаціях ви відмовляєте, і це просто ваш експеримент і ви не можете інакше. Така вправа дасть зрозуміти, що казати ні це нормально.

Не бійтесь образити людину відмовою. Фото: realty.obozrevatel.com

Що таке правильне «ні»

Недостатньо просто сказати ні. Адже ми спілкуємося не лише за допомогою слів, але й невербально: тоном голосу, мімікою, жестами, поставою та багато інших моментів. Для того, щоб вашу відмову сприйняли правильно необхідно: говорити впевненим голосом, не ковтати слова, мати рівну поставу, триматися зорового контакту та не ховатися за чимось/кимось. Ви в середині маєте бути впевнені у своїй відмові.

Також ваші слова іноді можуть казати більше за вас. Тож при відмові необхідно: говорити ввічливо та зрозуміло, не виправдовуватися, тримати свої кордони та бути твердим у своєму рішенні.

Не бійтесь образити людину відмовою. Пам’ятайте, що ви відкидаєте пропозицію, а не людину, і що ви маєте право казати «ні». Інші також мають право вам відмовити. Кожен відстоює свої інтереси та бажання, і ви так само можете це робити.