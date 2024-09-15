Російські війська обстріляли 14 населених пунктів Донеччини протягом доби.

Внаслідок ударів загинула одна людина. Ще троє - були поранені.

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Про це повідомили в поліції.

Росіяни вбили цивільного на Донеччині

Жертвою окупантів став житель селища Цукурине.

Війська РФ вдарили по населеному пункту з артилерії.

На Щербинівку окупанти скинули авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК - травмували цивільну особу, пошкодили приватну оселю.

Внаслідок ворожих атак по одній людині поранено в Кураховому і Торецьку.

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Двома авіабомбами «ФАБ-250» та бомбою «УМПБ Д-30 СН» росіяни атакували Костянтинівку. Руйнувань зазнали підприємство, ЛЕП.

У Покровську внаслідок атаки дрона пошкоджено автомобіль.

З артилерії ворожа армія накрила Клебан Бик - пошкодила багатоквартирний та 3 приватні будинки.

Росіяни знищили міст у Покровську

13 вересня окупанти остаточно зруйнували міст «Східний» у Покровську.

Ворог вдарив по переправі двічі за день.

Після першого влучання були пошкоджені опори шляхопроводу, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. Згодом внаслідок чергового удару міст був зруйнований.

Наразі рух тут неможливий.