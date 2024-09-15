Російські війська обстріляли 14 населених пунктів Донеччини протягом доби.
Внаслідок ударів загинула одна людина. Ще троє - були поранені.
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Про це повідомили в поліції.
Росіяни вбили цивільного на Донеччині
Жертвою окупантів став житель селища Цукурине.
Війська РФ вдарили по населеному пункту з артилерії.
На Щербинівку окупанти скинули авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК - травмували цивільну особу, пошкодили приватну оселю.
Внаслідок ворожих атак по одній людині поранено в Кураховому і Торецьку.
Двома авіабомбами «ФАБ-250» та бомбою «УМПБ Д-30 СН» росіяни атакували Костянтинівку. Руйнувань зазнали підприємство, ЛЕП.
У Покровську внаслідок атаки дрона пошкоджено автомобіль.
З артилерії ворожа армія накрила Клебан Бик - пошкодила багатоквартирний та 3 приватні будинки.
Росіяни знищили міст у Покровську
13 вересня окупанти остаточно зруйнували міст «Східний» у Покровську.
Ворог вдарив по переправі двічі за день.
Після першого влучання були пошкоджені опори шляхопроводу, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. Згодом внаслідок чергового удару міст був зруйнований.
Наразі рух тут неможливий.