Російські війська обстріляли 14 населених пунктів Донеччини протягом доби.

Внаслідок ударів загинула одна людина. Ще троє - були поранені. 

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Про це повідомили в поліції. 

Росіяни вбили цивільного на Донеччині

Жертвою окупантів став житель селища Цукурине. 

Війська РФ вдарили по населеному пункту з артилерії. 

На Щербинівку окупанти скинули авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК - травмували цивільну особу, пошкодили приватну оселю.

Внаслідок ворожих атак по одній людині поранено в Кураховому і Торецьку.

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Двома авіабомбами «ФАБ-250» та бомбою «УМПБ Д-30 СН» росіяни атакували Костянтинівку. Руйнувань зазнали підприємство, ЛЕП.

У Покровську внаслідок атаки дрона пошкоджено автомобіль.

З артилерії ворожа армія накрила Клебан Бик - пошкодила багатоквартирний та 3 приватні будинки.

Росіяни знищили міст у Покровську

13 вересня окупанти остаточно зруйнували міст «Східний» у Покровську. 

Ворог вдарив по переправі двічі за день. 

Після першого влучання були пошкоджені опори шляхопроводу, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти.  Згодом внаслідок чергового удару міст був зруйнований. 

Наразі рух тут неможливий.

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