США працюють над суттєвим пакетом допомоги для України, збираючи докупи цілу низку різних можливостей. Його планують оголосити до кінця вересня.
Це анонсував радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, пише Інтерфакс-Україна.
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Допомога Україні від США
«Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід», - сказав Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.
За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.
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Як інший приклад підтримки Салліван навів рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчі 12 місяців. Радник Байдена каже, що такий крок був складним в реалізації.
«Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся», - наголосив радник президента Байдена.
На початку вересня США надали Україні пакет допомоги
6 вересня Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України.
Його вартість - 250 мільйонів доларів.
Пакет містить, зокрема, ракети ППО, боєприпаси для реактивних систем та артилерії, патрульні катери.
У Пентагоні зауважили, що пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA) забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб.