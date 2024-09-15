Протягом останньої ночі ситуація із повенями та підтопленнями на півдні Польщі погіршилася.

Наразі відомо про загибель однієї людини внаслідок негоди.

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Як повідомляє Польське радіо, у польській долині Клодзко ситуація із повенями залишається драматичною. Там триває евакуація місцевих жителів. Майже 20 тисяч абонентів Клодзького повіту залишилися без електроенергії.

Повені у Польщі: відомо про першу смерть через негоду

Прем’єр-міністр країни Дональд Туск після засідання кризового штабу та брифінгу служб у Клодзку знову звернувся до жителів районів, яким загрожує повінь, із проханням не ігнорувати заклики до евакуації.

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«Такі ситуації повторюються у багатьох місцях, де деякі жителі недооцінюють рівень загрози й відмовляються евакуюватися. Тому я ще раз від імені всіх спецслужб, пожежників повторю, аби всюди, де з’являється така загроза, евакуюватися та виконувати рекомендації», - закликав Туск.

Крім цього, міністр поінформував, що було підтверджено факт утоплення людини у районі Клодзка.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сємоняк підкреслив, що після нічних злив ситуація із повенями на півдні Польщі погіршилася, зазначивши, що найважча ситуація у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.

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«У цих трьох воєводствах ситуація погіршилася за останню ніч. Тому прошу слідкувати за повідомленнями, прошу зважати на сповіщення Урядового центру безпеки», - наголосив Сємоняк.

Через сильні безперервні опади на південному заході Польщі склалася критична ситуація: ріки виходять із берегів, триває евакуація людей з кількох населених пунктів, зупиняється рух транспорту.