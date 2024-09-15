Через повені у Польщі та Чехії тимчасово скасували деякі рейси, які прямують до України.

Про це попередили в Укрзалізниці.

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«Станом на зараз, обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії й без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси», - зазначили в компанії станом на 11:21.

Станом на 12:56 в Укрзалізниці оновили інформацію:

Поїзди з Праги до Чопа і зворотно їхатимуть в обʼїзд із невеликою затримкою, але ці рейси не скасовуються.

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Український стиковочний поїзд 59/60 до Києва чекатиме на пасажирів з Праги. Це стосується рейсів із прибуттям як сьогодні, так і - попередньо - завтра.

Поїзди з Праги на Перемишль і зворотно поки що лишаються скасованими через затоплення інфраструктури.

Крім того, не курсує на затопленій прикордонній ділянці важливий пересадковий поїзд 105/106 Грац - Відень - Перемишль

Частину рейсів з Польщі та Чехії скасували: що робити

В Укрзалізниці наголосили, що готові прийняти пасажирів з квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

Пасажирам з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, радять зв'язатися з чеським або польським оператором залізниці та уточнити розклад наступних рейсів.

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«Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки», - не виключили в Укрзалізниці.

Через повінь у Польщі загинула людина

У Польщі зафіксували першу смерть через повінь, спричинену сильними дощами. Сталося це у районі міста Клодзко.

Протягом останньої ночі ситуація з повенями та підтопленнями на півдні країни погіршилася.

Влада просить жителів районів, яким загрожує повінь, не ігнорувати заклики до евакуації та залишити небезпечні місця.

Через сильні безперервні опади на південному заході Польщі склалася критична ситуація: ріки виходять із берегів, триває евакуація людей з кількох населених пунктів, зупиняється рух транспорту.