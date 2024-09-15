Вночі війська агресора атакували селище Новорайськ у Бериславському районі на Херсонщині.
Вдарили з авіації.
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Наслідки обстрілу показав керівник ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти вдарили по амбулаторії на Херсонщині
Внаслідок «прильоту» понівечені приватні оселі.
Частина будинків - повністю зруйновані.
Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії.
Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.
Ніхто не постраждав.
За добу на Херсонщині загинуло двоє людей
Через російські обстріли минулої доби на Херсонщині загинуло двоє людей. Ще семеро були поранені.
Про це повідомили в поліції.
Окупанти завдали удару з мінометів та знову атакували з БпЛА громадський транспорт. Внаслідок скиду вибухівки постраждав 47-річний водій автобуса.
Також ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Тяжкі поранення отримав 60-річний водій.
Війська РФ масовано обстріляли Станіслав з артилерії та скинули вибухівку з БпЛА. Через скид ворожого боєприпасу на магазин постраждала 57-річна жінка.
З артилерії атакували Понятівку. Під ворожий удар потрапило місцеве подружжя. На подвір’ї власного будинку загинув 55-річний чоловік. Його 52-річну дружину з численними пораненнями госпіталізували.