Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії.

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Вночі війська агресора атакували селище Новорайськ у Бериславському районі на Херсонщині.

За добу на Херсонщині загинуло двоє людей

Через російські обстріли минулої доби на Херсонщині загинуло двоє людей. Ще семеро були поранені.

Про це повідомили в поліції.

Окупанти завдали удару з мінометів та знову атакували з БпЛА громадський транспорт. Внаслідок скиду вибухівки постраждав 47-річний водій автобуса.

Також ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Тяжкі поранення отримав 60-річний водій.

Війська РФ масовано обстріляли Станіслав з артилерії та скинули вибухівку з БпЛА. Через скид ворожого боєприпасу на магазин постраждала 57-річна жінка.

З артилерії атакували Понятівку. Під ворожий удар потрапило місцеве подружжя. На подвір’ї власного будинку загинув 55-річний чоловік. Його 52-річну дружину з численними пораненнями госпіталізували.