США та Велика Британія дедалі більше стурбовані, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією та технологіями, які могли б наблизити Тегеран до створення ядерної зброї.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваних західних чиновників.

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Кремль посилив співпрацю з Іраном

Посадовці на умовах анонімності розповіли, що протягом останніх місяців Москва посилила співпрацю з Тегераном у зв’язку з його амбіціями отримати ядерну зброю.

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Ці питання обговорювали посадовці США і Британії на перемовинах у Вашингтоні цього тижня. Зокрема, британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрічався з американським президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони висловили стурбованість розвитком подій та відзначили зростання співпраці між Росією та Іраном.

Речник Ради національної безпеки Білого дому повідомив, що адміністрація Джо Байдена стурбована ядерною діяльністю Ірану. За його словами, Байден дав чітко зрозуміти, що США готові застосувати всі доступні інструменти національної влади для запобігання будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.

Більше по темі ЄС готує санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет Росія намагається отримати більше зброї від третіх країн для ведення війни проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється ядерними технологіями із Тегераном, і додав, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

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«Зі свого боку Росія ділиться технологіями, яких шукає Іран – це вулиця із двостороннім рухом - у тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією», - сказав Блінкен.

Під час переговорів у Лондоні державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі погодилися, що «ядерна програма Ірану ніколи не була настільки просунутою».

Іран наполягає, що він не збирається виробляти ядерну зброю. Однак існують побоювання, що Тегеран може створити її у відповідь на ескалацію напруженості у відносинах з Ізраїлем, йдеться у матеріалі.

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Іран передав Росії балістичні ракети

Цього тижня державний секретар Сполучених США Ентоні Блінкен заявив, що Росія вже отримала балістичні ракети від Ірану.

В ЄС пообіцяли запровадити санкції проти Тегерану.

Україна попередила Іран про «руйнівні наслідки» для українсько-іранських двосторонніх відносин у разі передачі РФ балістичних ракет.

Аналітики ISW припустили, що Росія може застосувати іранські ракети Fath-360 для атак по енергетичній, цивільній та військовій інфраструктурі України восени та взимку.

В Інституті вивчення війни вважають, що Тегеран прагне отримати економічну та військову вигоду від співпраці з Москвою. Зокрема, гроші для своєї економіки, сучасні винищувачі та допомогу в модернізації кіберпотужностей і ракетно-космічних програм.