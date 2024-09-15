Німецьке видання Bild написало про «план перемоги», який нібито розробляє президент Володимир Зеленський.
За даними ЗМІ, Україна начебто готова на «локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, а отже, тимчасове замороження ситуації».
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В Офісі президента запевнили - ця інформація не відповідає дійсності.
У Зеленського спростували інформацію про «план перемоги» у Bild
Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Bild поширив фейк.
«План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив», - написав він.
Дмитро Литвин вкотре наголосив, що Київ проти будь-якої заморозки війни. За його словами, Україні важливо, аби Сполучені Штати підтримали саме План нашої перемоги, а не капітуляції чи заморозки.
«План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення», - додав радник президента.
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий також запевнив, що Україна не планує погоджуватися на будь-яке «замороження» війни.
«Джерело, яке це повідомило, не знає про план президента. Ті елементи, які президент представить у США, безсумнівно, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів», - написав він.
Київ представить «План перемоги» США
Україна планує представити «План перемоги» президенту Сполучених Штатів Джо Байдену та обом кандидатам у президенти - Дональду Трампу і Камалі Гарріс.
«Я готовий поділитися (планом - ред.) з президентом Джо Байденом, - зазначив український лідер. - Тоді, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами - з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс», - сказав президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.
Глава держави також вважає, що «План перемоги» потрібно представити й Конгресу США, оскільки від його рішень залежить чимало речей.