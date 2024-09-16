У неділю Міністерство закордонних справ України повідомило, що країна відправить своїх рятувальників для надання допомоги своїм східноєвропейським сусідам, постраждалим від сильної повені цими вихідними.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що за дорученням президента відправить підрозділи ДСНС до Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії для допомоги там, де вони будуть потрібні.

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Щонайменше вісім людей загинули у Східній Європі в результаті шторму «Борис», який приніс місячну кількість опадів населенню Праги, Братислави та Відня за один день.

Шість із цих смертельних випадків сталися в сусідній з Україною Румунії, де сотні людей досі вважаються зниклими безвісти під руїнами зруйнованих кварталів у східному регіоні Галац. У неділю там знайшли два тіла, і рятувальні роботи тривають.

Більше по темі Гарріс критикує Трампа, а той озвучує ядерну риторику РФ стосовно України Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час президентських дебатів зробила гучну заяву. Вона звинуватила Дональда Трампа в тому, що він готовий принести Україну в жертву «обожнюваному» ним Путіну.

Сильні дощі в Одесі також вимагали реагування українських екстрених служб, однак президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю повідомив про своє розпорядження надіслати рятувальників.

«Цими днями пройшли сильні дощі, які затопили Одеську область. Залучені Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також обласна та місцева влада.

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На жаль, у наших сусідніх країнах також є критичні ситуації через ці екстремальні дощі. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував допомогу [ДСНС – ред. ] України постраждалим країнам нашої частини Європи», – повідомив президент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Київ запропонував направити до Польщі 100 своїх співробітників служби реагування на надзвичайні ситуації для допомоги в ліквідації наслідків сильних повеней. Туск наголосив, що цей жест був «зворушливим».

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ФБР допитує підозрюваного, що був з автоматом біля курортного комплексу Трампа у Флориді

У неділю американські слідчі заявили, що допитують чоловіка, в якого знайшли гвинтівку зразка АК-47 на території курорту у Флориді, що належить колишньому президенту і нинішньому кандидату в президенти від Республіканської партії Дональду Трампу.

Коли Трамп грав у гольф на території комплексу разом із іншим нью-йоркським інвестором у нерухомість Стівом Віткоффом, агенти Секретної служби США, яким доручено охороняти кандидата, відкрили вогонь по чоловіку з автоматом. Згодом з’ясувалося, що ним був Райан Уеслі Раут.

Раут втік з місця події під обстрілом на чорному позашляховику Nissan, але потім його заарештували неподалік помічники шерифа округу Вест-Палм.

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Трамп і Віткофф не постраждали. Агенти ФБР заявили, що наразі невідомо, чи сам Раут стріляв, однак слідчі заявили, що розглядають це як спробу замаху.

Щойно ця новина потрапила до інфопростору, соцмережі почали вирувати заявами про «інсценований» замах.

Як відомо, в липні на Трампа був здійснений замах у Пенсильванії. Це сталося за кілька днів до національного з’їзду Республіканської партії. Тоді куля трохи зачепила мочку правого вуха експрезидента.

Останній інцидент стався у неділю близько 13:30 за Східним часом.

Видання Associated Press цитує шерифа округу Палм-Біч Ріка Бредшоу, який повідомив, що Раут ховався приблизно за 480 метрів від Трампа, «в чагарнику біля поля для гри в гольф, де був Трамп». Оскільки Трамп є лише кандидатом у президенти, спецслужба не могла охопити такий широкий периметр навколо території, як було би зроблено, якби той був президентом.

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«Якби він був [президентом], ми б оточили все це поле для гольфу. Але оскільки це не так, охорона забезпечується на території, яку окреслює Секретна служба», – пояснив Бредшоу.

Зеленський знову закликав Захід нарешті дозволити бити його далекобійною зброєю вглиб Росії

У день, коли московські керовані авіабомби вбили та поранили мешканців багатоквартирних будинків у Харкові, а експрезидент Росії Дмітрій Медведєв (якого називають «архангелом Апокаліпсису») знову брязкав ядерною зброєю через прохання Києва бити натівською зброєю по Росії, Зеленський вкотре закликав Захід скасувати свої обмеження на використання далекобійної зброї, переданої Києву, щоб покласти край атакам на цивільних.

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Президент заявив, що Росія завдає «не менше сотні таких авіаударів» на добу.

«І протиставити цьому терору можна лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується», – зазначив Зеленський у своєму черговому вечірньому зверненні й додав: «Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії».

Після того, як керована російська бомба підірвала житловий будинок у Харкові, рятувальники знайшли під завалами тіло літньої жінки.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у неділю ввечері, що за оновленими даними, постраждала вже 41 людина. Серед них є четверо дітей, а найменшому лише рік.

Водночас Медведєв попередив США та інших союзників у вельми недипломатичній формі, що «терпіння» Москви вичерпується щодо допомоги Заходу Україні, особливо через збільшення ударів по території Росії.

Він наголосив, що ядерний конфлікт «насправді нікому не потрібен», і додав, що така відповідь буде «надзвичайно складним рішенням з незворотними наслідками».

«Однак пихаті англосаксонські недоумки не хочуть визнавати одне: будь-якому терпінню колись приходить кінець», – зауважив російський експрезидент.

Медведєв заявив, що Москві не обов’язково потрібно вдаватися до ядерного удару, оскільки вона має доступ до нових технологій неядерної зброї, які можуть перетворити Київ на «гігантську розплавлену пляму», якщо і коли її терпіння вичерпається.