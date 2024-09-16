Що змінили в законі про підвищення податків

За словами Железняка, цього року ці податкові зміни додадуть до держбюджету 58 млрд гривень, а наступного - 137 млрд.

У законопроєкті змінили такі показники:

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Як зазначається, за цю версію законопроєкту проголосували 19 депутатів, утрималися троє, а проти виступив один.

Податковий Комітет Верховної Ради прийняв до повторного першого читання урядову версію законопроєкту 11416-д про підвищення податків, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт про економічне бронювання для працівників і ФОПів − що відомо

11 червня у ВР зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Економічне бронювання пропонує бізнесу бронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві, просто сплачуючи за них додаткові податки.

Тож законопроєкт про "економічне бронювання", поданий на розгляд парламенту й опрацьований протягом липня, може значно покращити ситуацію.

Щомісячний податок у 20 тис. гривень в Україні дозволить у майбутньому "економічно забронювати" від 300 до 600 тис. працівників.

Advertisement

Наразі розглядаються три основні моделі економічного бронювання: парламентська (поданий законопроєкт), урядова та змішана.