Бомбардування з боку останнім часом тільки посилилися. Ми часто чуємо про загрози пуску балістичних або крилатих ракет. Нашому ППО досить складно збити таку балістичну чи крилату ракету великої потужністі, адже вони рухаються надзвичайно швидко. То з якого ракетного комплексу запускаються ті російські ракети та чи багато їх у РФ?

Що означає ОТРК?

ОТРК — це абревіатура, що розшифровується як "оперативно-тактичні ракетні комплекси". Ця зброя часто застосовується для ураження важливих цілей на великих відстанях. Загалом ОТРК складається з ракети, засобів її пуску, керування та обслуговування. У складі комплексу можуть використовуватися ракети з ядерною, хімічною або звичайною боєголовкою. Всі комплекси ОТРК можуть бути розміщені на наземних, морських або повітряних платформах. До їхніх переваг відносять високу точність, швидкість і маневреність, а отже й складність перехоплення засобами ППО.

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ОТРК, які запускає по нас Росія, мають в пріоритеті ураження інфраструктурних об'єктів (електростанції, залізничні вузли, мости, стратегічні підприємства) та військових об’єктів (аеродроми, штаби, вузли зв’язку, місця дислокації військових, вогневі комплекси).

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Види й модифікації ракет для ОТРК: Іскандер-М, Іскандер-К

“Іскандер” — це оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для завдання ударів по цілях противника, що розташовані у тактичній та оперативній глибині. Розробка цього російського комплексу розпочалася ще у 1988 році, а у 2006 році він був прийнятий на озброєння Збройних сил РФ. Комплекс може уражати цілі ракетами типу “Іскандер-М” та “Іскандер-К”.

Тактико-технічні характеристики “Іскандер-М” від організації Truth Hounds

“Іскандер-М” — це балістична ракета класу “поверхня-поверхня”. Вона рухається за параболічною траєкторією і заходить на ураження цілі майже перпендикулярно поверхні землі. Ракета має твердопаливний двигун, що задає потрібні швидкість і напрямок на активній ділянці польоту, а далі буквально виштовхує її на вершину параболічної траєкторії. Після цього вбудований двигун вимикається й ракета потрапляє в ціль фактично у режимі некерованого вільного падіння.

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Тактико-технічні характеристики “Іскандер-К” від організації Truth Hounds

“Іскандер-К” — це крилата ракета класу “поверхня–поверхня”. Фактично має механізм самонаведення, бо летить за наперед заданою траєкторією. Така ракета здатна летіти на висоті 6-7 метрів над землею, маневруючи на всій ділянці польоту. “Іскандер-К” доволі легко уникає засобів радіоелектронного захисту, тому її важко відслідкувати нашому ППО. Її турбореактивний двигун працює впродовж усього польоту.

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Де і як росіяни застосовували ракети "Іскандер"?

Вперше в умовах війни комплекси "Іскандер" використали у 2008 році, коли РФ розпочала військову агресію проти Грузії. Грузинська влада заявляла, що росіяни використали "Іскандер" для обстрілів міста Ґорі. Саме тоді загинули кілька цивільних мешканців, а також журналіст данської телекомпанії RTL.

Не дивно, що ОТРК “Искандер” став одним із інструментів ракетного терору росіян проти цивільного населення України. Лише протягом 2022 року росіяни завдали близько 240 ракетних ударів і уразили як військові, так і цивільні цілі. Відомо, що після 2022 року кількість пусків значно впала, що може бути пов’язано з вичерпанням запасів цих ракет. Станом на листопад 2023 року в арсеналі ворога налічувалося приблизно 870 високоточних ракет із дальністю понад 350 км. Серед них: 160 "Калібрів", 160 Х-101, Х-555 та Х-55, 290 "Іскандер-М" та "Іскандер-К", 150 Х-22/Х-32.

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Джерела в розвідці стверджують, що росіяни можуть виробляти до шести ракет 9М723 (Іскандер-М) на місяць. Цього точно не вистачає для постійних масованих ракетних атак, але ці балістичні ракети можуть і далі використовуватися для ураження стратегічних цілей, таких як інфраструктурні об’єкти або українські військові позиції.

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Дальність польоту ракети дає можливість застосовувати її по об'єктах у глибокому тилу, не боячись ураження пускових установок або елементів комплексу, а її конструкційні та польотні особливості роблять її важкою ціллю для виявлення та знищення засобами протиповітряної оборони. Поява в ЗСУ комплексів Patriot дала Україні змогу більш ефективно протистояти загрозі атак з російських ОТРК.

"Росія нагнітала ситуацію через медіа та намагалася донести своєму населенню та всьому світу, що її балістичні ракети, такі як "Кинджал" і ракета комплексу "Іскандер", можуть пробивати протиракетну оборону. Це переконання вкоренилося у свідомості росіян та їхньої політичної еліти. У принципі, й західні партнери теж почали вважати, що це небезпечна зброя. Україна зруйнувала пропагандистський міф", — пояснював експерт Defence Express Антон Міхненко.