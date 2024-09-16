Міністерство закордонних справ України (МЗС) закликало Організацію Об’єднаних Націй (ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) приєднатися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області Росії, які перебувають під контролем ЗСУ.

Про це йдеться у заяві МЗС.

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Гуманітарна допомога на Курщині - що відомо

У відомстві зазначили, що Україна неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема, щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій на Курщині.

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«Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій», - зазначається в заяві.

Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, МЗС України звернулося до ООН та МКЧХ з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило відповідні ноти.

«Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях», - запевнили у МЗС.

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Контрнаступ РФ у Курській області

15 вересня у звіті аналітики Інституту вивчення зазначали, що частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після заходу українських військ у Курську область.

14 вересня аналітики Інституту вивчення війни вважали, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.

На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.

Речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник зазначав, що Росія зосередила на Курському напрямку від 30 до 45 тисяч військових. На початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тисяч своїх солдатів.