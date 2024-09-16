У Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули на Одещині, у Молдові та Болгарії, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

В Одесі відчули землетрус - що відомо

Труханов зазначив, що інформація про пошкодження чи постраждалих в Одесі не надходила.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що усі обʼєкти критичної інфраструктури в області без ушкоджень, працюють у штатному режимі.

“Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині. На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області”, - йдеться в дописі.

Advertisement

Президентку Молдови в прямому ефірі перервав землетрус - подробиці

Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи, повідомив телеканал Moldova 1.

В Одесі море почало світитись яскраво-блакитним кольором
Більше по темі

В Одесі море почало світитись яскраво-блакитним кольором

Поки у мережі всі захоплюються виглядом моря уночі, екологи б'ють на сполох.

Студія почала дрижати під час відповіді Санду на питання ведучої.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ схопила агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та бригадою "Лють" Одеса
СБУ схопила агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та бригадою "Лють"
Київ Пост
17г тому
На Одещині викрили ще чотирьох агентів РФ, які палили автівки Сил оборони Одеса
На Одещині викрили ще чотирьох агентів РФ, які палили автівки Сил оборони
Київ Пост
вер. 13
В Одесі море почало світитись яскраво-блакитним кольором Одеса
В Одесі море почало світитись яскраво-блакитним кольором
Київ Пост
вер. 12
В Одесі бухгалтерка надавала спецслужбам РФ інформацію про дислокацію Сил оборони і позиції ППО Одеса
В Одесі бухгалтерка надавала спецслужбам РФ інформацію про дислокацію Сил оборони і позиції ППО
Київ Пост
вер. 4
Спонсорований контент
" Попередній У Росії ліквідували кремлівського журналіста Олександра Коробова - ГУР
Далі » Україні необхідна далекобійна зброя, щоб нищити російську авіацію на її базах