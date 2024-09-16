“Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині. На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області”, - йдеться в дописі.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив , що усі обʼєкти критичної інфраструктури в області без ушкоджень, працюють у штатному режимі.

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Труханов зазначив , що інформація про пошкодження чи постраждалих в Одесі не надходила.

У Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчули на Одещині, у Молдові та Болгарії, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов .

Президентку Молдови в прямому ефірі перервав землетрус - подробиці

Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи, повідомив телеканал Moldova 1.

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