У Бєлгороді від отриманих травм помер пропагандист Кремля Олександр Коробов на прізвисько "Краб".

Йому проломили череп, повідомила пресслужба ГУР.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ГУР повідомило про смерть пропагандиста Коробова

Коробов очолював філіал каналу "Росія 1" у Бєлгороді.

Він палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Ольги Скабєєвої та створював продукти для ресурсу міністерства оборони РФ – телеканалу "Звєзда".

У ГУР встановили, що Коробов не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

Advertisement

Родом пропагандист був із міста Комсомольск-на-Амурє Хабаровського краю Росії. Фактично проживав у Бєлгороді за адресою: вул. Ґубкіна, 45, корпус 1, кв. 23.

Періодично "Краб" навідувався до Москви за інструкціями.

"У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць – наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях", – зауважили в ГУР.

Президент Ірану відвідає Росію в жовтні для участі в саміті БРІКС
Більше по темі

Президент Ірану відвідає Росію в жовтні для участі в саміті БРІКС

Саміт проведуть з 22 по 24 жовтня в Казані.

У Росії партизани разом із ГУР підірвали військових біля КПП - що відомо

11 вересня в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. Внаслідок вибуху було ліквідовано особовий склад Росгвардії.

Advertisement

Вибуховий пристрій виготувало підпілля у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР).

Вибухівка уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП Росгвардійців.

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
ЕКСКЛЮЗИВ: Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії ЕКСКЛЮЗИВ Росія
ЕКСКЛЮЗИВ: Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії
Катерина Захарченко
10г тому
Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тисяч Путін
Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тисяч
Київ Пост
11г тому
Президент Ірану відвідає Росію в жовтні для участі в саміті БРІКС Росія
Президент Ірану відвідає Росію в жовтні для участі в саміті БРІКС
Київ Пост
16г тому
США і Британія занепокоєні тим, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці, - Bloomberg Росія
США і Британія занепокоєні тим, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці, - Bloomberg
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль канадського виробництва
Далі » У Румунії стався землетрус, поштовхи відчули на Одещині