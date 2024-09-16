У Бєлгороді від отриманих травм помер пропагандист Кремля Олександр Коробов на прізвисько "Краб".

Йому проломили череп, повідомила пресслужба ГУР.

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ГУР повідомило про смерть пропагандиста Коробова

Коробов очолював філіал каналу "Росія 1" у Бєлгороді.

Він палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Ольги Скабєєвої та створював продукти для ресурсу міністерства оборони РФ – телеканалу "Звєзда".

У ГУР встановили, що Коробов не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

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Родом пропагандист був із міста Комсомольск-на-Амурє Хабаровського краю Росії. Фактично проживав у Бєлгороді за адресою: вул. Ґубкіна, 45, корпус 1, кв. 23.

Періодично "Краб" навідувався до Москви за інструкціями.

"У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць – наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях", – зауважили в ГУР.