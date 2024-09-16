Україна очікує від Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Італії рішень про застосування зброї дальнього радіуса дії для захисту цивільних українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

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Росія атакує авіабомбами Україну - що відомо

Президент зазначив, що у Харкові досі тривають рятувальні роботи після удару російської авіабомби по багатоповерховому будинку.

Станом на зараз відомо про 35 поранених, серед них троє дітей. Під завалами перебувають люди.

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Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було чотири авіабомби. Одна по Харкову, по будинку. Інші три – по селах в Харківській області.

Також армія РФ била авіабомбами по Сумщині та Донеччині.

Зеленський зазначив, що щодобово по Україні завдається не менше сотні таких авіаударів. За минулу добу російська армія застосувала 128 керованих авіабомб.

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"І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність", - зауважив він.

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Зеленський нагородив учасників Курської спецоперації

Президент України сьогодні підписав декілька указів про присвоєння державних нагород українським військовим, які є учасниками спецоперації у Курській області.

"Курська область – продовжуємо наші активні дії, і дуже важливо, що поповнюється «обмінний фонд» для нас, для нашої держави", - зазначив Зеленський.

План перемоги України готовий на 90%

За словами Зеленського, залучені основні особи для розробки плану перемоги у різних сферах. Зокрема, військовій, політичній та економічній.

"Необхідні для України кроки без визначені абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально силтні позиції для реального, справедливого миру. Для кожного кроку є перелік пунктів", - зазначив він.

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План української перемоги готовий більш ніж на 90 відсотків і буде представлений союзникам наступного тижня.