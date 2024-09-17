"Сьогодні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Людей, які прибувають на місця обстрілів одними з перших. Ризикують собою, але допомагають іншим", − закцентував президент.

Зеленський наголосив, що рятувальники завжди там, де потрібні найбільше.

"Мужні й безстрашні – ви завжди там, де потрібна допомога", – наголосила СБУ.

Своєю чергою, СБУ додала, що рятувальники долають наслідки стихії, приборкують вогонь і рятують українців від наслідків російських ракетних ударів.

А в Генштабі зазначили, що українські пожежники та рятуальники щодня ліквідують наслідки обстрілів та рятують українців з-під завалів та пожеж.

День рятувальників – що треба знати

День рятувальника – свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.

З 1995 по 2004 роки в Україні відзначалося професійне свято День працівника пожежної охорони.

Advertisement

З 1998 по 2003 роки в Україні відзначали також професійне свято День рятувальника, встановлений Указом Президента України "Про День рятувальника" від 22 жовтня 1998 № 1170/98. Воно відзначалося щорічно в останню суботу жовтня.

У 2004 році Указом Президента України святкування Дня працівника пожежної охорони та Дня рятівника скасували через встановленняя професійного свята Дня працівників цивільного захисту, яке відзначалося з 2004 по 2007 щороку 17 вересня .

12 вересня 2008 Президент України своїм указом скасував День працівників цивільного захисту, натомість установивши День рятувальника.