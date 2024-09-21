Щороку 21 вересня світ відзначає Міжнародний день миру. В цей день ООН закликає відмовитися від насильства і припинити вогонь в усьому світі. Наразі наша країна перебуває у стані війни, тож зупинити військові дії хоча б на 24 години, як радить ООН, нереально — адже це призвело би до того, що ворог атакував би українські підрозділи на фронті, а ті свідомо не чинили би спротиву.

Коли почали відзначати Міжнародний День миру?

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року й наразі відзначається всім цивілізованим світом, зокрема й українцями. Початково він відзначався у третій вівторок вересня, але починаючи з 2001 року ООН вирішила святкувати його 21 вересня. Окрім того, відповідно до Указу Президента України від 5 лютого 2002 року цього дня відзначається також і День миру в Україні.

Через 4 роки після встановлення цього міжнародного свята, у 1986 році, за ініціативи філософа-миротворця Шрі Чінмоя вперше пройшла символічна Хода Миру. Тепер люди у понад 100 містах в усьому світі беруть участь у Ході 21 вересня, висловлюючи тим безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі — боротьбі за мир в усьому світі. Так, у 2004 році Хода Миру пройшла в 110 містах 25 країн на 5 континентах.

Advertisement

У центральних установах ООН Міжнародний день миру щорічно розпочинається спеціальною церемонією біля Дзвону миру. Він відлитий із монет, які зібрали діти з 60 країн світу, а напис на Дзвоні зазначає: "Хай живе загальний мир в усьому світі". О 10:00 за місцевим часом (14:00 за Гринвічем) Генеральний секретар ООН, перш ніж ударити у дзвін, виступає зі спеціальним зверненням, у якому закликає людей замислитись над тим, як забезпечити мир в усьому світі. Після хвилини мовчання Голова Ради Безпеки також виступає із заявою від імені її членів.

Advertisement

Мета цього святкування – звернути увагу на те, скільки збройних конфліктів та воєн досі точиться у світі, в той час як мільярди людей, не залучені безпосередньо до того чи іншого конфлікту, навіть не звертають на це увагу, живучи звичним життям. Ініціювання мирних переговорів, застосування дипломатії, припинення вогню та підвищення толерантності до інших рас, народів і націй надзвичайно важливе для гармонійного існування суспільства в наші дні.

Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей, які день за днем живуть в умовах війни, відчайдушно прагнучи припинення конфліктів на своїй території.

Advertisement

Значення Дня миру для України: 10 років війни

Якщо для когось мирне життя – це буденність, то для українців зараз – це мрія. Щодня кожен із нас веде боротьбу за право жити на своїй землі під мирним небом. Мир насправді доволі крихкий, і те, що здається усталеним сьогодні, завтра може зазнати різких змін – українці відчули це 2014 року. Захоплення Криму, початок російської збройної агресії на Донбасі, перші постріли, перші танки й перші озброєні люди в камуфляжі. Пізніше це все повторилося, але у значно більшому масштабі – у 2022 році війна охопила всю країну. Тоді, з першими вибухами російських авіабомб, кожен відчув, що як раніше вже не буде, що війна постукала у кожен український дім. Тепер війна для багатьох українців стала чимось майже вже звичним. Стала тлом, на якому відбувається повсякденне життя.

Сьогодні ми знаємо краще за всіх, що мир – це не просто складання зброї, а щось набагато ширше. Мир – це коли ніхто не вмирає через чиєсь прагнення захопити більше територій та підкорити собі сусідні народи. Мир – це не лише думки та надії, а щоденна праця тисяч людей, спрямована на те, щоб наше майбутнє було мирним, а небо над нашою головою не не становило для нас смертельну загрозу.

Advertisement

Українці перенесли стільки випробувань і втрат, що мають право зараз сказати: "Ми як ніхто розуміємо цінність миру". Кожен українець і українка, особливо наші воїни, продовжує боротися за відновлення справедливості та миру день за днем. І День миру – ще один привід нагадати світові про те, що в нашій країні триває жорстока війна, в якій щодня гинуть люди.