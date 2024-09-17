Росія вербує сирійців для війни проти України, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

У Сирії Росія вербує чоловіків на війну в Україну − подробиці

"Зруйнована війною злиденна Сирія стала однією з країн, де Росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій", − пояснило ГУР.

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Як зазначила розвідка, завербованим сирійцям обіцяють російські паспорти та високу зарплатню.

Зокрема, так сталося з Мохаммедом Мансурою та Вахідом Мурсала Аль-Шіблі, які воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

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У липні цього року Мансур у складі загону з 14 сирійських найманців брав участь у штурмових діях поблизу міста Сватове в Луганській області, де їх накрили вогнем ЗСУ. Запит на евакуацію поранених росіяни відхилили й наказали продовжити штурм. Поранений Мансур не виконав наказу росіян і втік з поля бою, а решта його загону була розбита, хоча російськуе керівництво оформило їх як зниклих безвісти.

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А 15 вересня в сирійських медіа поширювалася новина про смерть громадянина Сирії під час війни в Україні.

"Селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома", − зазначило ГУР.

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Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

За даними української розвідки, Росія налагодила схему з туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України - людям пропонують роботу охоронцями в російських нафтових компаніях, а потім заманюють вищою зарплатнею до лав армії для участі в бойових діях.