Росія вербує сирійців для війни проти України, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
У Сирії Росія вербує чоловіків на війну в Україну − подробиці
"Зруйнована війною злиденна Сирія стала однією з країн, де Росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій", − пояснило ГУР.
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Як зазначила розвідка, завербованим сирійцям обіцяють російські паспорти та високу зарплатню.
Зокрема, так сталося з Мохаммедом Мансурою та Вахідом Мурсала Аль-Шіблі, які воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.
У липні цього року Мансур у складі загону з 14 сирійських найманців брав участь у штурмових діях поблизу міста Сватове в Луганській області, де їх накрили вогнем ЗСУ. Запит на евакуацію поранених росіяни відхилили й наказали продовжити штурм. Поранений Мансур не виконав наказу росіян і втік з поля бою, а решта його загону була розбита, хоча російськуе керівництво оформило їх як зниклих безвісти.
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А 15 вересня в сирійських медіа поширювалася новина про смерть громадянина Сирії під час війни в Україні.
"Селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома", − зазначило ГУР.
За даними української розвідки, Росія налагодила схему з туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України - людям пропонують роботу охоронцями в російських нафтових компаніях, а потім заманюють вищою зарплатнею до лав армії для участі в бойових діях.
Спецпризначенці ГУР атакували російську базу безпілотників у Сирії
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України з групи "Хімік" вранці у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії.
За даними джерела Kyiv Post у воєнній розвідці, операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо. Там російські війська виготовляли та тестували ударні БпЛА.
Атаковану базу росіяни використовували для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.
Як стверджували джерела Kyiv Post у спецслужбі, група "Хімік" наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.