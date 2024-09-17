Сполучені Штати запровадили санкції проти співробітників Міністерства внутрішніх справ Грузії та проросійської організації Альт-Інфо, повідомила пресслужба міністерства фінансів США.

Санкції США проти представників МВС та Альт-Інфо у Грузії − подробиці

Санкції запровадили проти директора департаменту з особливих доручень Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіада Харазішвілі та його заступника Мілері Лагазаурі. Під санкції потрапили й лідери проросійської організації Альт-Інфо Зураб Махарадзе і Костянтин Моргошії.

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"Ці дії підкреслюють нашу стурбованість наслідками антидемократичних дій в Грузії та спробами ключових осіб використовувати насильство і залякування для досягнення своїх цілей", − пояснив в. о. заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

Санкції проти Харазішвілі і Лагазаурі ввели через репресії проти мирних протестувальників, активістів, журналістів і політичних опонентів.

Мінфін США заявив, що контролював напади на мітингарів під час протестів проти закону про "іноагентів", який набув чинності в Грузії та спричинив масові протести.

У Грузії засудили мітингувальника проти закону про "іноагентів"

У міському суді Тбілісі винесли вирок мітингувальнику проти закону про "іноагентів" Георгію Шанідзе, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі.

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Шанідзе раніше воював проти Росії на боці України. Його затримали під час акції протесту проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

28 липня суд відхилив клопотання активіста про звільнення під заставу.

З 1 серпня у Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів". Організації, які підпадають під дію закону, мають зареєструватися як "носії іноземного впливу".

2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як "іноагенти". Грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту після ухвалення закону.

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ЄС, своєю чергою, призупинив рух Грузії до членства в ЄС і заморозив плановий транш на суму 30 млн євро для підтримки оборонного сектору країни.