Кабінет міністрів Таїланду схвалив грошову виплату громадянам країни на загальну суму 4,4 мільярдів доларів (145,6 млрд бат), яка має допомогти мільйонам бідних тайців та простимулювати другу за величиною економіку Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Уряд Таїланду буде пообіцяв понад 14 млн людей додаткові виплати

Кошти виплатять 12,4 млн власників державних соціальних карток та 2,15 млн людей з обмеженими можливостями.

Виплати розпочнуться 25 вересня у розмірі 10 тис. батів, заявив міністр фінансів Пічаї Чунхаваджира.

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Фінансування виплат буде здійснюватися з додаткового бюджету в розмірі 122 млрд батів і частини річного бюджету на фінансовий рік, що закінчується в цьому місяці.

Таку ініціатику з метою стимулювання економіки країни запропонувала нова прем'єр-міністерка Петонгтарн Чинават.

Протягом останнього десятиліття економіка Таїланду зростала в середньому на 2% на рік, що вдвічі менше, ніж у сусідній Індонезії.

Згідно з офіційною заявою, виплати сприятимуть зростанню економіки на 35 пунктів вже цього року.

Експрем’єр Сретта Тавісін обіцяв виплати близько 45 млн дорослих тайців за допомогою так званої програми цифрових гаманців.

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Його наступниця вирішила підтримати перш за все найбідніші верстви населення, відклавши виплати іншим категоріям до 2025 року.

Що відомо про нову прем'єрку Таїланду

У серпні парламент Таїланду обрав Петонгтарн Чинават нової прем'єр-міністеркою.

Вона є донькою колишнього прем'єр-міністра Таксіна Чинавати, який втратив посаду у 2006 році через державний переворот.

37-річна Петонгтарн Чинавата стала наймолодшою очільницею уряду в історії Таїланду.