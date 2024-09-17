Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох зрадників у Чернівцях, які готували підпали на об’єктах Укрзалізниці на замовлення ворожих спецслужб.

СБУ затримала трьох паліїв, які планували знищити релейні шафи Укрзалізниці на Буковині

Їх завербували російська спецслужба через Телеграм-канали, де вони шукали підробітку.

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Спочатку підривною діяльністю займалися лише брати: на початку вересня їх знайшов російський куратор і дав тестове завдання. Вони мали за незначну винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях Чернівців. Після цього їм запропонували підпалювати релейні шафи для зриву руху залізницею в регіоні.

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Перший підпал вони скоїли удвох, а до другого залучили свого знайомого безробітного чернівчанина.

Наступні підпали вони планували здійснювати втрьох.

Яке покарання загрожує трьом паліям, які хотіли знищити релейні шафи Укрзалізниці на Буковині

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ схопила агента ФСБ, який підпалював об’єкти Укрзалізниці та наводив ракети

Ним виявився 44-річний працівник місцевого заводу, якого завербували через його антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Цілями обстрілів були пункти базування українських військ, залучених до захисту північних рубежів України. Для вогневого ураження росіяни планували використати авіаційні ракети Х-59. Агент "полював" і на релейні шафи залізничного сполучення в регіоні. За допомогою легкозаймистої суміші він підпалив технічне обладнання біля магістральної колії.

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Під час обшуків у помешканні затриманого та його родичів вилучили 8 бойових гранат, набої різного калібру та телефон із доказами підривної діяльності на користь ворога.