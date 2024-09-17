З 21 по 22 вересня в Києві на ВДНГ відбудеться "Перший безбар’єрний марафон Нової пошти" для всіх груп населення. Про це Kyiv Post повідомила пресслужба "Нової пошти".

"Перший безбар’єрний марафон" в Україні − подробиці

"Тільки за два останні роки війни 300 000 українців отримали статус людей з інвалідністю. Всі події та простори навколо мають стати безбар’єрними. І марафони так само мають стати доступними, відповідати запиту українського суспільства", − пояснила співзасновниця "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

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За її словами, на відомих марафонах у Нью-Йорку та Лондоні є дистанції для людей на колісних кріслах, тому вони мають рівні з іншими марафонцями можливості в подоланні дистанцій та встановленні рекордів.

Охочі долучитися до участі можуть вибрати марафон серед таких дистанцій:

5 км;

10 км;

21 км;

42 км;

забіги для дітей на 500 та 100 метрів.

Стартове містечко облаштують пандусами та інформаційними вказівниками. Там також розмістять стійку швидкої реєстрації та сцену для нагородження учасників. До проведення події залучать перекладачів жестовою мовою та спортивних супровідників.

Учасникам марафону нададуть стартовий набір: рюкзак, стартовий номер і кріплення для нього, електронний чип, гід учасника, пляшку води, подарунки від партнерів та медаль фінішера.

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Реєстрація на подію здійснюється через застосунок RaceNext.

В Україні стартувала програма підтримки та реінтеграції ветеранів

Український ветеранський фонд (УВФ) спільно з українською комунікаційною агенцією Plusone social impact запустив інформаційну кампанію, спрямовану на підтримку та реінтеграцію ветеранів у цивільне життя.

УВФ допомагає ветеранам й ветеранкам, які шукають підтримки у поверненні до цивільного життя. У межах кампанії їм надається можливості для особистісного зростання, зокрема через професійну орієнтацію, освіту та підприємницьку діяльність.

Український ветеранський фонд співпрацює з донорами, урядовими й неурядовими організаціями та бізнесом із метою створення ефективної підтримки ветеранам та їхнім сім'ям.

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У січні Україна вперше на урядовому рівні почала розробку єдиного підходу до кадрової політики в Силах оборони та ветеранської політики.