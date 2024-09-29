29 вересня в Україні відзначається важливий день — річниця трагедії Бабиного Яру. Цього року це буде вже 83 річниця наймасовішого розстрілу в урочищі, який вчинили нацисти 29-30 вересня 1941 року. Тоді загинуло понад 33 тисячі людей. День пам'яті жертв Бабиного Яру — важлива дата, яку не можна забувати.
Що таке Бабин Яр?
Сьогодні Бабин Яр — це місце пам’яті, некрополь близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, розстріляних нацистами у 1941–1943 роках. Серед них були не лише українці, в тому числі червоноармійці, комуністи та члени УПА, а й євреї, роми та представники інших національностей. Тоді німці розстрілювати всіх, хто не вписувався в їхні ідеологічні уявлення про ідеальний світ. Серед жертв були в’язні Сирецького концтабору, "саботажники", порушники комендантської години та навіть пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова.
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Проте саме масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру 29–30 вересня 1941 року став символом "Голокосту від куль" та підтвердженням нацистської політики масового знищення людей, які не вписуються в уявлення про ідеальний світ їхнього ідеологічного культу.
Історія трагедії Бабиного Яру: розстріл військовополонених в урочищі
Одразу після захоплення Києва у вересні 1941 року нацисти обрали урочище Бабин Яр як місце для масових розстрілів. Майже щодня там лунали автоматні та кулеметні черги, після яких у глибокі траншеї падали тіла ромів, євреїв, українців — усіх приречених нацистським режимом.
Найтрагічнішими днями в історії окупації стали 29 і 30 вересня, коли нацисти вбили майже 34 тисячі євреїв — простих цивільних мешканців Києва. В німецьких звітах ці масові розстріли назвали "великою акцією" (Großaktion). Формальним приводом для вчинення терору такого масштабу стала радянська диверсія зі знищення Хрещатика 24 вересня.
Розстріли у Бабиному Яру в ті дні стали однією з наймасштабніших каральних акцій під час окупації України. Більшість населених пунктів України мають свої історії терору та "спеціальні" місця розстрілів євреїв — більші чи менші, але вони є всюди.
Вже зараз відомо, що виконавцем розстрілів у Бабиному Яру була зондеркоманда 4А під орудою штандартенфюрера СС Пауля Блобеля. Цей нацистський підрозділ за часи своєї діяльності на території України здійснив масові вбивства євреїв у Львові, Рівному, Луцьку, Звягелі, Житомирі, Білій Церкві та інших містах.
Голокост — це вкрай важка й досі незагоєна рана для України та світу, яка ятриться з часів Другої світової війні. Жертвами цього злочину нацистів стали близько півтора мільйона українських євреїв. Нацизм прагнув не лише знищити їх фізично, а й стерти їх з лиця землі як соціокультурну й етнорелігійну спільноту.
На жаль, по війні радянський режим доволі довго замовчував або спотворював пам’ять про таких жертв. Відомо, що у СРСР навіть намагалися зруйнувати сам яр та всі кладовища, що сформувалися навколо нього. На щастя, це не вдалося зробити, й тепер Бабин Яр залишається застереженням про небезпеку, яку несуть усі тоталітарні режими. Бо ненависть до інших, расизм, міжнаціональна ворожнеча, а також переслідування та знищення людей за етнічною, політичною, релігійною або іншими ознаками рано чи пізно призводять до масових убивств.
Меморіальні заходи до 29 вересня: вшанування пам'яті жертв Голокосту
Вперше вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру відбулося у 1991 році. Тоді на місце цієї трагедії в Києві приїхав президент США Джордж Буш-старший. Пізніше, у 2007 році, на місці трагедії був відкритий Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", і це урочище стало пам'ятником жертв масових розстрілів. Тепер щороку 29 вересня вшановують пам'ять десятків тисяч невинних людей, розстріляних у Бабиному Яру. У день пам'яті приспускають державні прапори, а в урочищі проводяться публічні виступи та молебні.
У вересні 2020 року, напередодні Дня пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, відкрили оновлений Меморіальний комплекс, присвячений трагічним подіям Голокосту: Дзеркальне поле, Алею скорботи та пам’ятник “Менора”. Вже під час повномаштабної війни, у 2023 році, у День памʼяті жертв Бабиного Яру Міністерство закордонних справ України закликало світ більше ніколи не допустити повторення подібних катастроф. Адже саме зараз весь цивілізований світ знову є свідком наслідків поширення тоталітарної ідеології, яке може призвести до масових страт, але цього разу не євреїв, а українців.
29 вересня, у роковини трагедії Бабиного Яру, Український інститут національної пам’яті, Світовий конгрес українців, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті за підтримки Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" проведуть спільний міжрелігійний захід на вшанування пам’яті загиблих. Пам'ятати про злочини нацистів та вшановувати пам'ять жертв Бабиного Яру — це моральний обов'язок кожного свідомого громадянина.